Simion: „Nu voi tolera ca România să fie certată sau criticată”. Liderul AUR îi răspunde lui Adrian Zuckerman

Miercuri, liderul AUR George Simion i-a răspuns fostului ambasador american la București, Adrian Zuckerman, care a criticat România într-un interviu HotNews. Fostul ambasador a transmis că „România e mai MAGA decât MAGA din America”.

Zuckerman crede că societatea românească este mai conservatoare decât mișcarea construită în jurul lui Donald Trump. Mai mult, îl acuză pe George Simion că folosește această etichetă pentru a-și construi sprijin politic în Statele Unite.

Drept răspuns, George Simion a scris pe X că „nu voi tolera ca România să fie certată sau criticată de foști sau actuali ambasadori”.

As leader of the political opposition, I will not tolerate Romania being lectured or scolded by former or current ambassadors.

Moreover, the direct involvement of former ambassadors such as Adrian Zuckerman in business deals with 🇷🇴state institutions right after leaving office… — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) July 29, 2026

Liderul AUR a adăugat că „implicarea directă a foștilor ambasadori, precum Adrian Zuckerman, în afaceri cu instituțiile statului imediat după ce au părăsit funcția ridică semne de întrebare serioase cu privire la interferențe extrem de nepotrivite”.

„România își decide propria cale”, a conchis liderul AUR George Simion.