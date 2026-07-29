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Simion: „Nu voi tolera ca România să fie certată sau criticată”. Liderul AUR îi răspunde lui Adrian Zuckerman

Liderul AUR George Simion îi răspunde lui Adrian Zuckerman, fostul ambasador SUA, spunând că „nu voi tolera ca România să fie certată sau criticată de foști sau actuali ambasadori”.
Simion: „Nu voi tolera ca România să fie certată sau criticată”. Liderul AUR îi răspunde lui Adrian Zuckerman
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Ioana Târziu
29 iul. 2026, 13:17, Politic
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Miercuri, liderul AUR George Simion i-a răspuns fostului ambasador american la București, Adrian Zuckerman, care a criticat România într-un interviu HotNews. Fostul ambasador a transmis că „România e mai MAGA decât MAGA din America”.

Zuckerman crede că societatea românească este mai conservatoare decât mișcarea construită în jurul lui Donald Trump. Mai mult, îl acuză pe George Simion că folosește această etichetă pentru a-și construi sprijin politic în Statele Unite.

Drept răspuns, George Simion a scris pe X că „nu voi tolera ca România să fie certată sau criticată de foști sau actuali ambasadori”.

Liderul AUR a adăugat că „implicarea directă a foștilor ambasadori, precum Adrian Zuckerman, în afaceri cu instituțiile statului imediat după ce au părăsit funcția ridică semne de întrebare serioase cu privire la interferențe extrem de nepotrivite”.

„România își decide propria cale”, a conchis liderul AUR George Simion.

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