Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan, schimb de opinii cu George Simion: „Nu cred că a fost o discuție înainte de Guvernul Veștea. A fost mai devreme”

Ilie Bolojan, schimb de opinii cu George Simion: „Nu cred că a fost o discuție înainte de Guvernul Veștea. A fost mai devreme”

Premierul interimar Ilie Bolojan spune că s-a întâlnit de două ori cu George Simion în acest an, însă discuțiile au fost generale și civilizate, fără legătură cu învestirea Guvernului Veștea.
Diana Buzoianu, despre închiderea reactoarelor de la Cernavodă: „Suntem în fața unuia dintre cele mai severe episoade de secetă din ultimii mulți ani”
Diana Buzoianu, despre închiderea reactoarelor de la Cernavodă: „Suntem în fața unuia dintre cele mai severe episoade de secetă din ultimii mulți ani”
Bolojan îl acuză pe Rogobete că este „piromanul” grevei din Sănătate: În toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil
Bolojan îl acuză pe Rogobete că este „piromanul” grevei din Sănătate: În toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil
Ilie Bolojan, apel către români după oprirea reactoarelor nucleare de la Cernavodă: „Cetățenii României să aibă grijă cât consumă în orele de seară”
Ilie Bolojan, apel către români după oprirea reactoarelor nucleare de la Cernavodă: „Cetățenii României să aibă grijă cât consumă în orele de seară”
(VIDEO)„Câți bani sunt aici?/ Nici nu știu, nu i-am numărat”. Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române. Câte mii de euro au găsit procurorii
(VIDEO)„Câți bani sunt aici?/ Nici nu știu, nu i-am numărat”. Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române. Câte mii de euro au găsit procurorii
Rareș Bogdan afirmă că Eugen Tomac era „cea mai bună soluție” pentru funcția de premier
Rareș Bogdan afirmă că Eugen Tomac era „cea mai bună soluție” pentru funcția de premier
Maria Nițu
29 iul. 2026, 22:11, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o intervenție la Digi24, că s-a întâlnit în acest an de două ori cu liderul AUR, George Simion, însă nu au existat negocieri politice între cei doi.

Declarațiile vin în contextul în care George Simion a afirmat că a „vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR”.

Discuțiile acestea cu liderii politici ar fi avut loc înainte de votul de învestire al Guvernului Veștea.

Întrebat dacă afirmațiile liderului AUR sunt reale, Ilie Bolojan a spus că întâlnirile au existat, însă au fost normale și s-au desfășurat în contextul relațiilor instituționale și parlamentare.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. Asta am făcut și cât am fost președintele Senatului. Asta am făcut și în această perioadă. Și cu toți cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care au vicepreședinți, am căutat să am o relație civilizată, pentru că asta ține de respectul între oameni și de respectul pentru românii care votează”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a explicat că discuțiile purtate cu George Simion nu au fost despre formarea unui guvern sau alte înțelegeri politice, ci au fost schimburi de opinii despre situația politică actuală.

„A fost o discuție, pur și simplu, generală, legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu, un schimb de opinii pe tema asta”, a precizat Bolojan.

Întrebat dacă întâlnirea cu liderul AUR ar fi putut influența poziția formațiunii în privința susținerii Guvernului Veștea, premierul a respins această ipoteză și a spus că discuția nu a avut loc în perioada premergătoare votului de învestire.

„Nu a avut, deci nu cred că a fost o discuție înainte de Guvernul Veștea. Cred că a fost mai devreme”, a afirmat Ilie Bolojan.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Tentativă de asasinat asupra șefului unei companii din Rusia care produce drone de război. Atacatorul l-a împușcat în fața casei
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
Libertatea
Mihaela Rădulescu a revenit în locul în care și-a pierdut partenerul. Ce s-a întâmplat după ce a aprins o lumânare?
CSID
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia