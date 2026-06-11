„Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”. Bărbatul care l-a amenințat pe Ilie Bolojan și-a primit pedeapsa

În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorii SUPC au reținut următoarea situație de fapt:

În cursul lunii iulie 2025, inculpatul a amenințat un demnitar cu săvârșirea unor acțiuni fizice violente îndreptate împotriva acestuia („Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”), în scop de răzbunare și de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoana amenințată a atribuțiilor de serviciu.

Amenințarea a fost proferată prin intermediul unui comentariu realizat de pe contul de Facebook al inculpatului la o postare realizată pe pagina oficială de Facebook utilizată de demnitarul vizat.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Totodată, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei principale de 4 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

De asemenea pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa și acceptă încadrarea juridică dată faptei.

Bărbatul îl amenințase pe premierul Ilie Bolojan.

Tot astăzi, procurorii Parchetului General ai finalizat și primul dosar de instigare la uciderea magistraților.