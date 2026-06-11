Prima pagină » Știrile zilei » „Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”. Bărbatul care l-a amenințat pe Ilie Bolojan și-a primit pedeapsa

„Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”. Bărbatul care l-a amenințat pe Ilie Bolojan și-a primit pedeapsa

Procurorul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Judecătoria Ploiești cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.
Sorina Matei
11 iun. 2026, 15:06, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorii SUPC au reținut următoarea situație de fapt:

În cursul lunii iulie 2025, inculpatul a amenințat un demnitar cu săvârșirea unor acțiuni fizice violente îndreptate împotriva acestuia („Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”), în scop de răzbunare și de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoana amenințată a atribuțiilor de serviciu.

Amenințarea a fost  proferată prin intermediul unui comentariu realizat de pe contul de Facebook  al inculpatului la o postare realizată pe pagina oficială de Facebook utilizată  de demnitarul vizat.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Totodată, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei principale de 4 luni închisoare  pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

De asemenea pe durata termenului de supraveghere, inculpatul  trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa și acceptă încadrarea juridică dată faptei.

Bărbatul îl amenințase pe premierul Ilie Bolojan.

Tot astăzi, procurorii Parchetului General ai finalizat și primul dosar de instigare la uciderea magistraților.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
Alertă la Pentagon! Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate!
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Rezidenții povestesc cum arată realitatea din spitale: gărzi de 34 de ore, birocrație și teama de burnout. „Ca medic, îți asumi în fața pacientului toate lipsurile sistemului”
Libertatea
Cine poate primi locuință socială în 2026? Românii care au dreptul la chirii mult sub prețul pieței
CSID
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia