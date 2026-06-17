„Condamnarea să fie cu suspendare pe… funie”. Încă un dosar al Procurorului General pentru instigare online la uciderea magistraților români

Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au sesizat Judecătoria Cluj-Napoca cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică.

În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorul a reținut următoarea situație de fapt:

În cursul lunii august 2025, inculpatul a îndemnat publicul, pe platforma online Facebook, să săvârșească infracțiuni (de omor, de omor calificat și/sau de ultraj judiciar) împotriva magistraților români și a membrilor de familie ai acestora.

Astfel, inculpatul a publicat, pe această platformă accesibilă publicului, de pe contul de Facebook pe care îl deține și utilizează un comentariu (ca răspuns la un alt comentariu al unui utilizator, care a și fost etichetat ca atare în conținutul mesajului), cu următorul conținut:

„(…)Trăiesc printre noi, au adrese ,neamuri ,cunoștințe și vecini !!!

Ce trebuie mai mult ca să le arăți ” ” respectul ” ” cuvenit lor și familiilor copărtașe la batjocorirea poporului român umilit și României ,iar după cum decretează ei în ” instanțe ” condamnarea lor sa fie cu suspendare pe .. funie ,doar așa se va restabili adevărul și justiția nu va și acum când clica aceasta formează ” stat în stat ” cu privilegii enorme și fără bun simț !!!”.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 6 luni închisoare. Totodată, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei principale de 6 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

De asemenea pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat că este de acord cu stabilirea pedepsei menționate, cu amânarea aplicării acesteia, cu respectarea măsurilor de supraveghere și cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Zilele trecute, Parchetul General a trimis instanței alte 2 dosare cu privire la instigarea publică la uciderea magistraților și cu privire la amenințări adresate premierului Bolojan.