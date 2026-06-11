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„Trageți fără somație în îmbuibați. Trageți și apoi…”. Primul dosar al Procurorului General al României pe instigare la uciderea magistraților

Parchetul General, condus de Procurorul General al României, Cristina Chiriac, a sesizat Judecătoria Brașov cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică la uciderea magistraților.
Sorina Matei
11 iun. 2026, 13:47, Justiţie
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Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat  Judecătoria Brașov cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică.

În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorul  a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 30.08.2025, inculpatul a îndemnat publicul pe platforma online Facebook să săvârșească infracțiuni (de omor, de omor calificat și/sau de ultraj judiciar) împotriva magistraților români, prin intermediul publicării de pe contul său de Facebook a unui comentariu scris la o postare video pe tema protestelor judecătorilor. Comentariul inculpatului a avut următorul conținut:

„Domniile lor s au răsculat? Aplicați procedura de la 1907, trageți fără somație în îmbuibați, întâi trageți și apoi vedem ce vor… poate mai stârpim din ei.. mari oa meni au ajuns ei…toți muciosii au făcut dreptul, și acum au pretenții…”.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Totodată, s-a dispus  amânarea aplicării pedepsei principale de 6 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

De asemenea pe durata termenului de supraveghere, inculpatul  trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa și acceptă încadrarea juridică dată faptei.

În decembrie 2025, în toiul discuțiilor despre pensiile magistraților și scandalului cu premierul Ilie Bolojan, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 3 suspecți, persoane fizice fără calitate specială, în cadrul a trei dosare penale distincte, pentru săvârșirea unor infracțiuni de instigare publică.

Infracțiunile care făceau obiectul celor trei dosare penale constau în fapte de îndemnare a publicului, prin intermediul unor mesaje scrise pe o platformă online, să săvârșească infracțiuni de omor/omor calificat/ultraj judiciar împotriva magistraților români și/sau a membrilor de familie ori a apropiaților acestora.

Cele trei dosare penale au fost constituite în urma denunțului formulat, în luna septembrie 2025, de către Consiliul Superior al Magistraturii,

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