Eugen Tomac: Prin orgoliu politic riscăm să anulăm tot efortul pe care l-au făcut românii

Eugen Tomac spune că în momentul de față adâncirea crizei politice este în dezavantajul României. el acuză partidele politice au avut la dispoziție mai bine de 45 de zile să vină cu o soluție pentru a prezenta un program și o majoritate și nu au făcut acest lucru. Astfel, președintele Nicușor Dan i-au încredințat mandatul de a forma o majoritate „cu obiectivul de a încerca să conving partidele să iasă din această zonă și din logica disputelor politice și să îmi acorde încrederea mie și echipei de profesioniști pe care am propus-o, pentru că România în momentul de față riscă să piardă miliarde de euro”.

În plus, eugen Tomac a spus, vineri seara, la B1 TV că „riscăm, practic, prin acest orgoliu politic, să anulăm tot efortul pe care l-au făcut cetățenii români anul trecut, pentru că, pentru a echilibra deficitul bugedar, românii au plătit și au scos mai mulți bani din buzunarul lor”.

Întrebat dacă guvernul Tomac este un paravan folosit de PSD, TOmac a spus că le-a oferit lui Bolojan și Fritz posibilitatea de a schimba nume din lista de miniștri propuși.

„Atât timp cât eu am propus și am prezentat cu maximă bună credință disponibilitatea mea de a discuta și cu domnul Bolojan și cu domnul Fritz și cu oricine doriți dumneavoastră de a schimba orice nume de pe lista de miniștri propusă, cred că am dat dovadă de cea mai mare deschidere. Evident că îmi doresc să primesc sprijinul partidelor parlamentare democratice, pro-europene, dar în același timp trebuie să ținem cont de ceva ce este esențial în politică: de bun simți și compromis. Când nu există argumente și soluții, cel mai ușor este să încerci să inventezi etichete care acoperă de fapt neputința. Tocmai acesta este și motivul pentru care eu am conștiința împăcată și voi merge mai departe, pentru că am o responsabilitate uriașă, nu față de o persoană anume, am o responsabilitate uriașă față de milioane de cetățeni români și față de această țară”, a mai spus Eugen Tomac.