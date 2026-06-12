Prima pagină » Politic » Eugen Tomac: Prin orgoliu politic riscăm să anulăm tot efortul pe care l-au făcut românii

Eugen Tomac: Prin orgoliu politic riscăm să anulăm tot efortul pe care l-au făcut românii

Premierul desemnat, Eugen Tomac, îi critică pe Ilie Bolojan și pe Dominic Fritz, spunând că „prin acest orgoliu politic” românilor le este anulat efortul făcut anul trecut, pentru că România riscă să piardă miliarde de euro.
Tomac, după anunțul lui Fritz: Consider că USR își anulează propriul discurs
Tomac, după anunțul lui Fritz: Consider că USR își anulează propriul discurs
USR a decis: nu va vota pentru învestirea Guvernului Tomac. Fritz: acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional
USR a decis: nu va vota pentru învestirea Guvernului Tomac. Fritz: acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional
Zeci de kilograme de canabis, descoperite într-o locuință din Cluj-Napoca
Zeci de kilograme de canabis, descoperite într-o locuință din Cluj-Napoca
Bolojan: PNL va merge în opoziție dacă viitorul guvern va include PSD | Nouă proiecte prin PNRR, în joc pentru circa 6,3 miliarde de euro
Bolojan: PNL va merge în opoziție dacă viitorul guvern va include PSD | Nouă proiecte prin PNRR, în joc pentru circa 6,3 miliarde de euro
Ilie Bolojan, după creșterea inflației la 10,9%: „Guvernul nu a făcut ceva greșit. La final de vară, inflația se va duce înspre 5%”
Ilie Bolojan, după creșterea inflației la 10,9%: „Guvernul nu a făcut ceva greșit. La final de vară, inflația se va duce înspre 5%”
Laura Buciu
12 iun. 2026, 21:11, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Eugen Tomac spune că în momentul de față adâncirea crizei politice este în dezavantajul României. el acuză partidele politice au avut la dispoziție mai bine de 45 de zile să vină cu o soluție pentru a prezenta un program și o majoritate și nu au făcut acest lucru. Astfel, președintele Nicușor Dan i-au încredințat mandatul de a forma o majoritate „cu obiectivul de a încerca să conving partidele să iasă din această zonă și din logica disputelor politice și să îmi acorde încrederea mie și echipei de profesioniști pe care am propus-o, pentru că România în momentul de față riscă să piardă miliarde de euro”.

În plus, eugen Tomac a spus, vineri seara, la B1 TV că „riscăm, practic, prin acest orgoliu politic, să anulăm tot efortul pe care l-au făcut cetățenii români anul trecut, pentru că, pentru a echilibra deficitul bugedar, românii au plătit și au scos mai mulți bani din buzunarul lor”.

Întrebat dacă guvernul Tomac este un paravan folosit de PSD, TOmac a spus că le-a oferit lui Bolojan și Fritz posibilitatea de a schimba nume din lista de miniștri propuși.

„Atât timp cât eu am propus și am prezentat cu maximă bună credință disponibilitatea mea de a discuta și cu domnul Bolojan și cu domnul Fritz și cu oricine doriți dumneavoastră de a schimba orice nume de pe lista de miniștri propusă, cred că am dat dovadă de cea mai mare deschidere. Evident că îmi doresc să primesc sprijinul partidelor parlamentare democratice, pro-europene, dar în același timp trebuie să ținem cont de ceva ce este esențial în politică: de bun simți și compromis. Când nu există argumente și soluții, cel mai ușor este să încerci să inventezi etichete care acoperă de fapt neputința. Tocmai acesta este și motivul pentru care eu am conștiința împăcată și voi merge mai departe, pentru că am o responsabilitate uriașă, nu față de o persoană anume, am o responsabilitate uriașă față de milioane de cetățeni români și față de această țară”, a mai spus Eugen Tomac.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.ro
Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Nimeni nu o crede că are 53 de ani. Cum arată Mina, femeia care n-a îmbătrânit deloc din 2002
Prosport
SpaceX scrie istorie si devine cea mai mare listare la bursa din istorie. Actiunile cresc cu 30% in prima zi
Libertatea
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat vara pentru a economisi bani la factura de curent. Tehnica recomandată de specialiști
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia