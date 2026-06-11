Claudiu Manda: După părerea mea, guvernul Tomac va trece

Manda a participat, joi, la conferința Organizației Femeilor Social Democrate Dolj, unde au fost discuții despre provocările cu care se confruntă românii și despre soluțiile de care România are nevoie în perioada următoare.

„Venim după o perioadă în care încăpățânarea domnului Bolojan a produs recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, falimente și pierderea locurilor de muncă. România are nevoie mai mult ca oricând de decizii responsabile și de o guvernare orientată către nevoile reale ale cetățenilor. Dar avem o veste bună: era domnului Bolojan se încheie”, a spus Claudiu Manda.

Acesta a continuat, spunând că, după părerea sa, guvernul Tomac va trece.

„Şi eu cred că este un lucru bun că România va avea în curând un nou guvern care va pune oamenii pe primul loc. Sunt încrezător că măsurile propuse de PSD pentru sprijinirea categoriilor cu venituri mici și a clasei de mijloc, pentru reducerea presiunii fiscale, creșterea puterii de cumpărare și susținerea investițiilor vor reprezenta priorități ale viitorului program de guvernare. România are nevoie de politici care să sprijine oamenii, investițiile și economia, nu de experimente care îi sărăcesc”, a mai spus Claudiu Manda, pe Facebook.

