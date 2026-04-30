UPDATE. Proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu la stat a fost adoptat de Guvern. Bolojan cere Parlamentului ca proiectul să fie adoptat în procedură de urgență

UPDATE Ministrul interimar al Muncii detaliază cine este vizat direct

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a detaliat joi, la finalul ședinței extraordinare de Guvern, cine este vizat de acest proiect de lege privind interdicția cumulului pensiei cu salariu.

Acesta a afirmat că „măsura vizează doar sectorul public şi doar pe cei cu pensii speciale”.

„În sectorul privat, cumulul pensiei cu salariul e în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionare”, a mai spus Pîslaru.

UPDATE Proiectul de lege privind interdicția cumulului pensie-salariu a fost adoptat de Guvern

După ședința extraordinară de Guvern, premierul Ilie Bolojan a făcut câteva declarații de presă în privința acestui proiect de lege care a fost adoptat joi. Șeful executivului a anunțat că proiectul de lege va fi trimis Parlamentului și va solicita ca acesta să fie adoptat în procedură de urgență.

„Am avut astăzi o ședință extraordinară în care pe ordinea de zi au fost două puncte importante. Primul punct este proiectul de lege privind interdicția cumulului pensiilor speciale cu salariul în administrația publică din România. Acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgență în așa fel încât să rezolvăm o problemă care ține de echitate, o problemă care ține de economii în sectorul public și, de asemenea, una care ține de posibilitatea de a crește în cursul anului viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public”, a spus Bolojan.

Știrea inițială:

Proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice, respectiv cumulul pensie-salariu în sectorul public, va fi adoptat joi, de Guvern, într-o ședință extraordinară.

Anunțul a fost făcut miercuri de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Nadina Dogioiu, în cadrul unei conferințe de presă.

Aceasta a explicat faptul că proiectul de lege a fost inclus pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, însă mai avea nevoie de avizul Consiliului Legislativ.

„El va veni mâine (joi – n.r.) dimineață, la ora 09.00–09.30, după care proiectul de lege va fi adoptat. Deci e doar o mică întârziere”, a explicat Dogioiu.

La sfârșitul lunii martie, premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul unei intervenții televizate, că proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu la stat este finalizat și că aștepta avizul Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile.

La momentul respectiv, premierul a adăugat că efectul acestei legi ar trebui să fie ca „ori cei care cumulează pensia şi salariul să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat”.