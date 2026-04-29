Prima pagină » Politic » „Să nu ne ascundem după degete". Premierul Bolojan: Când nu știi cine-ți vine șef, randamentul scade

„Să nu ne ascundem după degete", declară premierul Ilie Bolojan la TVR1. Instabilitatea politică scade deja randamentul Guvernului. Prim-ministrul vorbește despre un pol de modernizare din opoziție.
Va candida Bolojan la Președinție? Răspunsul premierului
Va candida Bolojan la Președinție? Răspunsul premierului
„Agitație înainte de moțiune”. Moțiunea a venit după ce Bolojan a preluat interimatul la Energie? Premierul răspunde
„Agitație înainte de moțiune”. Moțiunea a venit după ce Bolojan a preluat interimatul la Energie? Premierul răspunde
Limbaj codat pentru doza de canabis vândută către copii în București și Ilfov
Limbaj codat pentru doza de canabis vândută către copii în București și Ilfov
Actorul Cuba Gooding Jr., câștigător al Premiului Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia
Actorul Cuba Gooding Jr., câștigător al Premiului Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia
Simion, despre Călin Georgescu în funcția de premier: Dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil
Simion, despre Călin Georgescu în funcția de premier: Dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil
Andreea Tobias
29 apr. 2026, 21:39, Politic

Bolojan a răspuns că PNL nu poate ignora ce s-a întâmplat. Președintele i-ar putea cere să rămână într-o coaliție pro-europeană. Răspunsul e același.

„Dacă cineva nu te respectă, dacă minte în permanență, dacă nu respectă nicio înțelegere, a mai încerca o coaliție cu un astfel de partid nu se poate”, a spus premierul. Responsabilitatea crizei este „în curtea PSD”.

Efectele instabilității asupra guvernării

Bolojan a explicat că incertitudinea politică prelungită reduce capacitatea de livrare a Guvernului. „Dacă nu știi cine-ți vine șef, dacă se schimbă secretarul general, dacă unii demisionează, alții sunt amenințați cu demiterea, randamentul aparatului scade. E logic”, a punctat premierul.

A adăugat că absorbția fondurilor europene și termenele din PNRR sunt probleme serioase. Au nevoie de decizii și acorduri clare.

PNL la consultări: fără PSD

Referitor la întrebarea ce alternative vede după moțiune, Bolojan a răspuns că PNL va merge la consultările cu președintele cu o poziție consecventă deciziilor deja luate.

„Putem fi într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliție cu PSD”, a spus el. A lăsat o ușă întredeschisă: dacă cineva din conducerea PSD și-ar asuma răspunderea pentru această criză, lucrurile s-ar putea discuta, dar a apreciat că acest scenariu este puțin probabil.

„Un pol de modernizare, și din opoziție”

Premierul a precizat că niciun partid nu este condamnat să fie veșnic la guvernare. „Dacă nu există altă soluție, PNL trebuie să construiască un pol de modernizare care, într-o situație limită, poate fi construit și din opoziție”, a conchis Bolojan.

Recomandarea video

Grecia sau Bulgaria în minivacanța de 1 Mai 2026? Prețuri la carburanți, costuri și experiențe diferite
G4Media
Bolojan și USR se grăbesc să facă numiri în funcții înainte de scoaterea de la guvernare. Ce hotărâri au pregătit pe ultima sută de metri
Gandul
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Bolojan despre moțiunea de cenzură: „Nu vom mai face nicio alianță cu PSD. Putem construi o Opoziție solidă”
Libertatea
Ciorbă de măcriș cu zdrențe de ouă. Un preparat acrișor, perfect pentru a curăța organismul
CSID
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor