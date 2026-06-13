„Legea nu poate fi trimisă în Parlament”. Premierul desemnat, despre legea salarizării

Invitat sâmbătă la Antena 3 CNN, într-un apel telefonic, premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre legea salarizării.

„Legea, așa cum arată astăzi, nu poate fi trimisă în Parlament”, a transmis Tomac.

„O legă care afectează categorii importante de beneficiari nu poate merge înainte. Prin urmare, cred că este esențial să găsim o formulă de compromis astfel încât niciun venit să nu scadă. Această lege nu are drept obiectiv creșterea salariilor, și are drept obiectiv reașezarea pe diferite categorii cât mai echitabil”, a menționat premierul desemnat.

El a mai precizat că legea „nu poate merge înainte. Avem nevoie de un dialog deschis, sincer, oricât este nevoie în această vară, pentru a înțelege dacă putem merge mai departe cu ea sau va fi nevoie de o decizie politică pe care va trebui să luăm împreună cu partidele care și-au asumat, prin consens, adoptarea acestei legi printr-o mediere a președintelui României”.

Întrebat dacă va fi făcută o nouă lege, Eugen Tomac a răspuns că „este dificil să spunem că o putem face, dar putem să o amendăm suficient de mult astfel încât o bună parte din beneficiarea acestei legi să fie mulțumită. Altfel, dacă această lege creează mai mult cauz și nedreptate, nu este utilă”.

„O societate nu poate funcționa cu legi impuse prin care dezavantajăm o categorie sau alta de beneficiat. Din acest punct de vedere am înțeles unde sunt dificultățile acestei legi a salarizării unitare”, a declarat premierul desemnat.

Tomac a mai adăugat că „dacă această lege creează mai mult dezordine și dezamăgire, ea trebuie analizată din punct de vedere politic și hotărât care este direcția de urmat”.

„În cazul în care această lege nu este adoptată, pierdem peste 770 de milioane de euro pe care ne-i pune la dispoziție Uniunea Europeană”, a mai transmis premierul desemnat.

Despre salariile demnitarilor, Tomac a precizat că „soluția propusă de a îngheța este una corectă, deși noi avem o problemă destul de serioasă în ceea ce privește salarizarea”.

„Sunt companii de stat care au salarii foarte mari, de câteva ori mai mari decât un ministru care le gestionează. Și aici lucrurile trebuiesc discutate, dar evident într-o altă dezbatere”, a concluzionat Eugen Tomac.