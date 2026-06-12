Prima pagină » Politic » Oalele sparte se vor sparge în capul Guvernului Tomac. Executivul propus de Tomac ar fi mai slab decât un guvern minoritar – Ilie Bolojan

Oalele sparte se vor sparge în capul Guvernului Tomac. Executivul propus de Tomac ar fi mai slab decât un guvern minoritar – Ilie Bolojan

„Oalele sparte se vor sparge în capul acestui guvern”, afirmă Ilie Bolojan, explicând de ce PNL a decis să nu susțină cabinetul propus de Eugen Tomac. Liderul liberal consideră că un executiv fără majoritate parlamentară nu va avea forța necesară pentru a promova reforme și va rămâne vulnerabil în fața modificărilor operate în Parlament.
Bolojan: PNL va merge în opoziție dacă viitorul guvern va include PSD | Nouă proiecte prin PNRR, în joc pentru circa 6,3 miliarde de euro
Bolojan: PNL va merge în opoziție dacă viitorul guvern va include PSD | Nouă proiecte prin PNRR, în joc pentru circa 6,3 miliarde de euro
Ilie Bolojan, după creșterea inflației la 10,9%: „Guvernul nu a făcut ceva greșit. La final de vară, inflația se va duce înspre 5%”
Ilie Bolojan, după creșterea inflației la 10,9%: „Guvernul nu a făcut ceva greșit. La final de vară, inflația se va duce înspre 5%”
Incendiu violent la o casă din județul Buzău
Incendiu violent la o casă din județul Buzău
Bolojan pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Bolojan pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Ilie Bolojan despre responsabilitatea PSD-ului în formarea Guvernului: „Cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția”
Ilie Bolojan despre responsabilitatea PSD-ului în formarea Guvernului: „Cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția”
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 13:31, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat vineri la Radio România Actualități că PNL a decis să nu acorde votul de încredere cabinetului propus de Eugen Tomac.

Întrebat dacă se va ajunge la un vot în Parlament asupra noului guvern, Bolojan a spus că acest lucru depinde în primul rând de premierul desemnat.

A precizat că, în condiții normale, votul ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, dacă vor fi parcurse toate procedurile legale.

Referitor la întrebarea dacă s-a conturat o majoritate în urma negocierilor politice, liderul PNL a răspuns că nu poate face estimări privind decizia celorlalte partide. A explicat însă că liberalii au hotărât să nu susțină acest cabinet din cauza lipsei unui sprijin politic explicit.

Întrebat să detalieze motivele acestei decizii, Bolojan a afirmat că un guvern fără susținere politică nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România.

„E un guvern mai slab decât unul minoritar”, a subliniat el. A avertizat că proiectele legislative pot fi modificate sau ciopârțite în Parlament fără o majoritate asumată.

Chestionat cu privire la riscurile concrete, fostul premier a explicat că parlamentarii fără asumare guvernamentală vor fi tentați să voteze proiecte populare. Asta indiferent de efectele bugetare. A avertizat că un astfel de comportament transpolitic poate dezechilibra finanțele publice prin creșterea cheltuielilor și scăderea veniturilor la buget.

Bolojan despre viitorul program de guvernare

Referitor la programul de guvernare, Bolojan a precizat că nici nu l-a primit până la momentul interviului. Tomac i-a comunicat că documentul era încă în lucru.

Fostul premier a amintit că PSD nu a respectat nici programul de guvernare semnat, nici acordul de coaliție, deși ambele existau. A subliniat că, în absența unei susțineri explicite, riscurile sunt și mai mari.

Bolojan a acuzat din nou social-democrații că au dărâmat guvernul după ce le-au fost afectate interesele. A adăugat că, în mod normal, partidul care provoacă o criză ar trebui să-și asume postul de premier. PSD nu a făcut acest lucru.

În opinia sa, formula propusă de Tomac funcționează ca un paravan pentru PSD. Partidul ar participa indirect la guvernare, fără să-și asume nicio responsabilitate. A calificat această abordare drept incorectă moral, politic și față de interesele României.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
GSP.ro
Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Libertatea
Țara în care anul oficial este încă 2018, deși restul lumii trăiește în 2026. Explicația din spatele diferenței
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia