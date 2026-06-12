Oalele sparte se vor sparge în capul Guvernului Tomac. Executivul propus de Tomac ar fi mai slab decât un guvern minoritar – Ilie Bolojan

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat vineri la Radio România Actualități că PNL a decis să nu acorde votul de încredere cabinetului propus de Eugen Tomac.
Întrebat dacă se va ajunge la un vot în Parlament asupra noului guvern, Bolojan a spus că acest lucru depinde în primul rând de premierul desemnat.
A precizat că, în condiții normale, votul ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, dacă vor fi parcurse toate procedurile legale.
Referitor la întrebarea dacă s-a conturat o majoritate în urma negocierilor politice, liderul PNL a răspuns că nu poate face estimări privind decizia celorlalte partide. A explicat însă că liberalii au hotărât să nu susțină acest cabinet din cauza lipsei unui sprijin politic explicit.
Întrebat să detalieze motivele acestei decizii, Bolojan a afirmat că un guvern fără susținere politică nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România.
„E un guvern mai slab decât unul minoritar”, a subliniat el. A avertizat că proiectele legislative pot fi modificate sau ciopârțite în Parlament fără o majoritate asumată.
Chestionat cu privire la riscurile concrete, fostul premier a explicat că parlamentarii fără asumare guvernamentală vor fi tentați să voteze proiecte populare. Asta indiferent de efectele bugetare. A avertizat că un astfel de comportament transpolitic poate dezechilibra finanțele publice prin creșterea cheltuielilor și scăderea veniturilor la buget.
Referitor la programul de guvernare, Bolojan a precizat că nici nu l-a primit până la momentul interviului. Tomac i-a comunicat că documentul era încă în lucru.
Fostul premier a amintit că PSD nu a respectat nici programul de guvernare semnat, nici acordul de coaliție, deși ambele existau. A subliniat că, în absența unei susțineri explicite, riscurile sunt și mai mari.
Bolojan a acuzat din nou social-democrații că au dărâmat guvernul după ce le-au fost afectate interesele. A adăugat că, în mod normal, partidul care provoacă o criză ar trebui să-și asume postul de premier. PSD nu a făcut acest lucru.
În opinia sa, formula propusă de Tomac funcționează ca un paravan pentru PSD. Partidul ar participa indirect la guvernare, fără să-și asume nicio responsabilitate. A calificat această abordare drept incorectă moral, politic și față de interesele României.