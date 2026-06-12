Oalele sparte se vor sparge în capul Guvernului Tomac. Executivul propus de Tomac ar fi mai slab decât un guvern minoritar – Ilie Bolojan

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat vineri la Radio România Actualități că PNL a decis să nu acorde votul de încredere cabinetului propus de Eugen Tomac.

Întrebat dacă se va ajunge la un vot în Parlament asupra noului guvern, Bolojan a spus că acest lucru depinde în primul rând de premierul desemnat.

A precizat că, în condiții normale, votul ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, dacă vor fi parcurse toate procedurile legale.

Referitor la întrebarea dacă s-a conturat o majoritate în urma negocierilor politice, liderul PNL a răspuns că nu poate face estimări privind decizia celorlalte partide. A explicat însă că liberalii au hotărât să nu susțină acest cabinet din cauza lipsei unui sprijin politic explicit.

Întrebat să detalieze motivele acestei decizii, Bolojan a afirmat că un guvern fără susținere politică nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România.

„E un guvern mai slab decât unul minoritar”, a subliniat el. A avertizat că proiectele legislative pot fi modificate sau ciopârțite în Parlament fără o majoritate asumată.

Chestionat cu privire la riscurile concrete, fostul premier a explicat că parlamentarii fără asumare guvernamentală vor fi tentați să voteze proiecte populare. Asta indiferent de efectele bugetare. A avertizat că un astfel de comportament transpolitic poate dezechilibra finanțele publice prin creșterea cheltuielilor și scăderea veniturilor la buget.

Bolojan despre viitorul program de guvernare

Referitor la programul de guvernare, Bolojan a precizat că nici nu l-a primit până la momentul interviului. Tomac i-a comunicat că documentul era încă în lucru.

Fostul premier a amintit că PSD nu a respectat nici programul de guvernare semnat, nici acordul de coaliție, deși ambele existau. A subliniat că, în absența unei susțineri explicite, riscurile sunt și mai mari.

Bolojan a acuzat din nou social-democrații că au dărâmat guvernul după ce le-au fost afectate interesele. A adăugat că, în mod normal, partidul care provoacă o criză ar trebui să-și asume postul de premier. PSD nu a făcut acest lucru.

În opinia sa, formula propusă de Tomac funcționează ca un paravan pentru PSD. Partidul ar participa indirect la guvernare, fără să-și asume nicio responsabilitate. A calificat această abordare drept incorectă moral, politic și față de interesele României.