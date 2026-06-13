Promisiunea lui Tomac: Cu mine premier, în România nu cresc taxele

Întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă în mandatul său, dacă va fi învestit premier vor crește taxe, Eugen Tomac a spus că nu se va întâmpla acest lucru.

„Cu mine prim-ministru, în România nu vor crește nici taxele, nici impozitele pentru că economia, mediul de afaceri, cetățenii au suportat destul acest șoc fiscal și tocmai de aceea țara are nevoie rapid de un guvern pentru că altfel tot efortul pe care l-a făcut fiecare cetățean din această țară se risipește pe dezbateri politice”, a spus Eugen Tomac.

El speră că liderii partidelor politice și membrii lor vor înțelege de ce este important să dea un vot pentru un nou guvern.

Tomac a mai spus că prelungirea crizei înseamnă o bătaie de joc adresa celor care au scos din buzunarul lor bani în plus pentru a reașeza finanțele publice.

„Și din acest punct de vedere, mizez în continuare pe maturitatea tuturor liderilor politici”, a mai spus Tomac.