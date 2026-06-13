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„Nu mai putem trăi după România creionată de pe timpul lui Ceaușescu”. Tomac, despre planul de guvernare

Premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre reforma comasării unor localități din planul de guvernare, declarând că „nu mai putem trăi după România creionată de pe timpul lui Ceaușescu”.
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Ioana Târziu
13 iun. 2026, 19:09, Politic
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Invitat sâmbătă la Antena 3 CNN într-un apel telefonic, premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre planul său de guvernare.

Legat de reforma comasării unor localități, Tomac a transmis că aceasta se va face „în mod voluntar”.

Toate guvernele în ultimii ani au anunțat că vor face această reformă teritorial-administrativă. Ea are nevoie de un consens politic și noi vom merge și vom discuta cu toate formațiunile politice, cu PNL, PSD, UDMR, pentru că nu mai putem trăi după România cronată de pe timpul lui Ceaușescu”, a specificat premierul desemnat.

Tomac a asigurat că „nu dispar comunele și orașele”.

„Rămân acolo pentru că sunt partea României, însă trebuie să avem curajul să facem această reformă”, a transmis acesta.

„Un guvern care nu are în spate responsabilități politice în relația cu aleșii locali poate veni cu un plan îndrăzneț de reformă administrativ-teritorială, o reformă necesară pentru ca România să poată accesa resursele pe care le pune la dispoziție Uniunea Europeană mult mai eficient și evident pentru ca aceste comunități să fie mult mai atractive. Și pentru acest lucru este nevoie de această dezbatere, inclusiv de comansarea unor localități în mod voluntar”, a concluzionat Eugen Tomac.

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