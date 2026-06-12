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Bolojan pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție

PNL are un plan pentru scenariul în care Guvernul Tomac nu trece de Parlament, sugerează Ilie Bolojan.
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Oalele sparte se vor sparge în capul Guvernului Tomac. Executivul propus de Tomac ar fi mai slab decât un guvern minoritar – Ilie Bolojan
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 13:52, Politic
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Întrebat la Radio România Actualități dacă PNL ia în calcul propunerea sa ca premier în cazul în care Guvernul Tomac pică, Bolojan a evitat un răspuns direct.

A spus că, în condiții normale, PSD, cel mai mare partid din Parlament, ar trebui să-și revendice postul de premier.

A adăugat că președintele poate sau nu să încredințeze acest mandat social-democraților. Dacă un guvern PSD ar trece votul, criza s-ar închide.

Dacă nu, PNL va veni cu o soluție.

Bolojan a fost întrebat dacă numele său este vehiculat la Cotroceni. A răspuns că orice decizie aparține biroului de conducere al partidului. A subliniat că PNL nu va fugi de răspundere, așa cum nu a făcut-o nici în vara anului trecut.

„Nu creați așteptări pe care nu le puteți onora”

Liderul PNL a profitat de context pentru a transmite un mesaj mai larg către clasa politică. A avertizat că promisiunile imposibil de onorat – măriri de salarii fără acoperire, scutiri fiscale fără bani la buget – generează nemulțumire în rândul cetățenilor.

Întrebat cum vede rolul PNL într-o eventuală nouă rundă de consultări, a răspuns că partidul va spune oamenilor adevărul despre ce se poate face și cum.

„Vom vedea săptămâna viitoare”, a concluzionat fostul premier.

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