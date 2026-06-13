Tomac vrea să crească indemnizația pentru mame: E la același nivel de un deceniu

Întrebat de unde vin banii pentru creșterea indemnizației pentru creșterea copiilor de la 8.500 de lei până la 10.000-12.000 de lei, Tomac a spus, la Antena 3 CNN, că a analizat împreună cu specialiștii cu care a lucrat pentru programele de guvernare și a înțeles că dacă scutim CASS-ul pentru mamele cu copii sub anumită vârstă, impactul bugetar este minim, adică sub 0,02% din PIB.

„Măsura reprezintă un semnal puternic pe care guvernul va da pentru natalitate. Eu cred că este extrem de important să rămânem în această logică de a stimula natalitatea în România pentru că intrarea în Uniunea Europeană ne-a dus foarte multe facilități. Dar știm cu toții că o bună parte din națiunea română a plecat din rațiuni economice peste hotare”, a spus Tomac.

El a precizat că platformul pentru indemnizația de creștere a copilului nu a mai fost crescut de un deceniu.

Premierul desemnat a mai promis o subvenție de 2.250 de lei pentru angajatorii care încadrează părinți cu cel puțin 3 copii.

Eugen Tomac a spus că toate aceste măsuri nu au un impact bugetar foarte mare și că România se poate menține în ținta de deficit de 6,2% pentru 2027.