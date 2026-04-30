Prima pagină » Politic » Pensia specială scade cu 85% dacă beneficiarul rămâne la stat. Guvernul adoptă reguli noi pentru cumulul pensiei cu salariul

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a adoptat, în ședința extraordinară, un proiect de lege care clarifică regimul cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, cu accent pe beneficiarii pensiilor speciale și ai pensiilor militare de serviciu.
Andrei Rachieru
30 apr. 2026, 14:14, Economic

Potrivit ministrului, proiectul fusese discutat anterior în spațiul public, însă nu a avansat în procedură până acum. Pîslaru a susținut că actul normativ a fost repus pe agenda guvernamentală și aprobat într-un interval scurt.

„Ceea ce nu s-a putut mai multe luni de zile mi-a luat fix două zile plus încă o zi de avizare să pot să-l propun și Guvernul să îl adopte”, a declarat ministrul.

Noua reglementare stabilește că persoanele care beneficiază de pensii speciale sau pensii militare de serviciu și aleg să rămână în activitate în sectorul public vor putea face acest lucru doar dacă acceptă diminuarea componentei necontributive a pensiei cu 85% pe perioada desfășurării activității.

Ministrul a insistat că măsura se aplică exclusiv în sectorul public și doar anumitor categorii de pensionari. În mediul privat, cumulul pensiei cu salariul rămâne permis pentru toate categoriile.

„Este foarte important de spus că această măsură vizează doar sectorul public și doar pe cei cu pensii speciale. În sectorul privat, cumulul pensiei cu salarii este în continuare permis”, a precizat Pîslaru.

Acesta a argumentat că schimbarea vine pe fondul unui sentiment de inechitate resimțit în administrația publică, în condițiile în care pensiile speciale ajungeau la valori ridicate și erau cumulate integral cu salariile din sistem.

În același timp, proiectul de lege introduce posibilitatea continuării activității în sectorul public până la vârsta de 70 de ani, în baza unei cereri formulate de angajat și cu acordul angajatorului.

Documentul prevede și excepții pentru anumite categorii profesionale, precum aleșii locali și cadrele didactice.

Pe lângă modificările privind pensiile speciale, proiectul aduce clarificări și în ceea ce privește detașările și transferurile din administrația publică. Ministrul a afirmat că noile reguli urmăresc limitarea situațiilor în care detașările sunt prelungite ani la rând, fără o evaluare clară a performanței.

„Dacă ești detașat de foarte mulți ani, ar trebui deja să se știe dacă ești performant la locul de muncă, ca să poți fi transferat definitiv”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, măsurile sunt menite să eficientizeze ocuparea posturilor vacante și să aducă mai multă transparență în reorganizarea instituțiilor publice.

