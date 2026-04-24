Ilie Bolojan despre CASS la pensii: „Vrem ca spitalele din România să funcționeze? Înseamnă că trebuie să existe o formă de contribuție”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, la Europa FM, despre poziția Guvernului privind contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) aplicată pensiilor de peste 3.000 de lei.

„Am explicat mai înainte că erau 6,3 milioane de cetățeni care plăteau și 16,5 milioane care beneficiau. Acum sunt, cred că, peste 10 milioane care plătesc, poate 11, nu am datele exacte, și sunt 16,5 milioane de beneficiari”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a corelat această contribuție de funcționarea spitalelor și de calitatea serviciilor medicale, spunând că sistemul nu poate funcționa fără o bază de finanțare.

„Vrem ca spitalele din România să funcționeze? Vrem că atunci când te duci într-un spital să fie cineva la capătul patului, să ai un medic competent și medicamente, înseamnă că trebuie să existe o formă de contribuție”, a explicat acesta.

În ceea ce privește contribuția aplicată pensiilor mai mari de 3.000 de lei, premierul a susținut că aceasta are rolul de a menține sistemul medical.

„Și acel 10%, pe diferența de la pensia care este peste 3.000 și până la 3.000 de lei, este o sumă cu tot respectul pe care fiecare om care ajunge într-un spital ar trebui să o plătească. E o formă de contribuție. Nu funcționează lucrurile altfel”, a mai spus Ilie Bolojan.