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Schimbare importantă pentru pasagerii Wizz Air. Compania introduce Wi-Fi prin Starlink

Compania aeriană Wizz Air a anunțat un acord cu Starlink, compania aeriană a lui Elon Musk, ce vizează introducerea internetului prin satelit în întreaga sa flotă începând cu 2027.
Schimbare importantă pentru pasagerii Wizz Air. Compania introduce Wi-Fi prin Starlink
Ioana Târziu
08 iun. 2026, 18:16, Economic
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Wizz Air a anunțat un acord cu Starlink, compania aeriană a lui Elon Musk, pentru a aduce internet prin satelit în întreaga sa flotă începând cu 2027, relatează Euronews.

Compania se alătură unui val de transportatori europeni care adoptă tehnologia, care până acum a ocolit în mare măsură segmentul low-cost al pieței.

Implementarea, în scopul „accesibilizării oportunităților pentru mai mulți oameni”

„Călătoriile ultra-low-cost au avut întotdeauna ca scop accesibilizarea oportunităților pentru mai mulți oameni”, a declarat Ian Malin, director comercial al Wizz Air.

„În 2027, ducem această filozofie în era spațială”, a adăugat Malin, potrivit aceleiași surse.

Eurowings, care operează pe baza unui model low-cost, urmează și ea să înceapă implementarea Starlink la sfârșitul acestui an. Implementarea face parte dintr-un acord la nivel de grup anunțat de compania-mamă Lufthansa Group.

Wizz Air nu a dezvăluit termenii financiari ai acordului și nici nu a confirmat dacă serviciul va fi gratuit sau oferit ca o opțiune suplimentară cu plată. Acest detaliu ar putea conta pentru pasagerii săi atenți la costuri.

Anunțul vine în contextul în care SpaceX, compania-mamă a Starlink, se pregătește pentru debutul său pe Nasdaq. De asemenea, furnizorul de internet prin satelit continuă să își extindă rapid amprenta în domeniul aviației, mai arată sursa.

Acorduri cu mai multe companii aeriene

Compania lui Elon Musk a semnat deja acorduri cu mai mulți transportatori americani. Printre aceștia, se numără inclusiv American Airlines, Southwest, United și Alaska Airlines, precum și cu operatorii de zboruri pe distanțe lungi Singapore Airlines și Emirates.

În Europa, compania aeriană letonă airBaltic a fost prima care a lansat serviciul în februarie 2025. Au urmat companii precum Air France, SAS și British Airways.

Rivalii low-cost Ryanair și EasyJet s-au abținut până acum. Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a exclus deocamdată serviciul. El a invocat costurile de instalare, consumul de combustibil și durata scurtă a zborurilor medii ale companiei aeriene.

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