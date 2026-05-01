Care sunt primele companii aeriene low-cost care vor reduce zborurile pe fondul creșterii prețurilor combustibilului pentru avioane

Ryanair, Transavia, Volotea și alte companii aeriene low-cost resimt dificultăți financiare cauzate de prețurile ridicate la combustibilul pentru avioane, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, și reduc zborurile, relatează AFP.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a retras de pe piață o mare parte din aprovizionarea cu petrol, făcând ca prețul combustibilului să crească vertiginos și declanșând temeri privind penuriile, care ar putea forța companiile aeriene să anuleze zborurile.

Companiile aeriene nu așteaptă lipsa de aprovizionare pentru a reacționa. „Alertă de călătorie: companiile aeriene reduc mii de zboruri chiar acum”, a declarat Karen Schaler, gazda emisiunii Travel Therapy TV, într-un interviu pe Instagram în weekendul trecut. „Rezervați din timp.”

Acest sfat ar câștiga aprobarea directorului Ryanair, Michael O’Leary, care și-a exprimat la începutul acestei luni îngrijorarea că temerile legate de penuria de combustibil îi fac pe oameni să amâne rezervarea zborurilor.

Companiile aeriene low-cost – care controlează puțin peste o treime din piața globală, conform diferitelor estimări – resimt primele dificultăți din cauza naturii modelului lor de afaceri. Cu bilete mai ieftine, au o capacitate mai mică de a absorbi creșterea costurilor combustibilului.

Unele dintre anulări ar putea fi ajustările normale pe care companiile aeriene tind să le facă atunci când cererea nu îndeplinește așteptările pe anumite rute.

„Nu este neobișnuit ca transportatorii să își ajusteze orarele în această perioadă a anului”, a declarat pentru AFP analistul financiar Dudley Shanley de la banca de investiții Goodbody. Dar „dacă prețurile combustibilului pentru avioane rămân la acest nivel, va trebui să existe niște reduceri puțin mai mari pentru companiile aeriene low-cost”, a adăugat el.

Dacă înainte de război companiile aeriene au reușit să mențină rute marginal profitabile sau chiar rute neprofitabile, creșterea prețurilor combustibilului pentru avioane le va obliga să facă alegeri dificile. Acest lucru va începe cu mulți în timpul sezonului de vârf de călătorie de vară.

„Din păcate, este foarte probabil ca vacanțele multor oameni să fie afectate, fie de anulările zborurilor, fie de bilete foarte, foarte scumpe”, a declarat comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, pentru Sky News săptămâna trecută.

Viteza cu care reacționează companiile aeriene depinde parțial de măsura în care și-au asigurat în avans aprovizionarea cu combustibil la prețuri fixe. Companiile aeriene europene tind să facă acest lucru într-o măsură mai mare decât rivalii lor din alte părți ale lumii. Air Transat, o companie aeriană canadiană low-cost, a redus cu șase procente programul său de zboruri pentru perioada mai-octombrie.

Cel mai mare transportator low-cost din Asia de Sud-Est, AirAsia X, a anunțat vineri că reduce mai multe zboruri și chiar unele conexiuni, fără a oferi o cifră generală.

La începutul acestei luni, compania aeriană fără pretenții cu sediul în Malaezia a declarat că majorează tarifele cu până la 40% și că aproximativ 10% din zborurile sale totale au fost reduse până acum. Compania aeriană low-cost ungară Wizz Air a rezistat până acum reducerii zborurilor. „Nu reducem capacitatea, pentru că cred că ceilalți vor reduce capacitatea”, a declarat recent directorul executiv Jozsef Varadi, citat de revista de specialitate Aviation Week. „Nu trebuie să alergi mai repede decât ursul, ci mai repede decât tipul de lângă tine”, a adăugat el.

Poate că se gândea la cele mai spectaculoase reduceri de personal făcute în industrie de grupul german Lufthansa, care tocmai anunțase că va elimina 20.000 de zboruri din programul său până în octombrie, împreună cu oprirea companiei aeriene regionale CityLine.

Rivalul său european, Air France-KLM, a redus cu două procente zborurile în mai și iunie la filiala sa low-cost Transavia. KLM a menținut anulările la un procent din zborurile sale europene.

Ryanair nu a invocat prețurile la combustibil, ci costurile și taxele ridicate atunci când a anunțat săptămâna trecută că va reduce zborurile către și dinspre Berlin începând cu octombrie.

De asemenea, reduce cu 10% zborurile din Dublin, criticând capacitatea limitată a aeroportului. De la începutul lunii, compania aeriană spaniolă Volotea a redus aproape un procent din zborurile din programul său de vară.