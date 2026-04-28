FT: Companiile aeriene europene profită de criza combustibilului pentru a face lobby împotriva avantajelor pentru pasageri

Companiile aeriene europene profită de criza prețurilor la combustibil pentru a face presiuni asupra Regatului Unit și a Bruxelles-ului să anuleze o serie de reglementări cărora le opun, inclusiv planurile de a oferi pasagerilor două bagaje de mână gratuite la fiecare zbor, relatează FT.

Grupurile de lobby fac presiuni asupra politicienilor să renunțe la o serie de măsuri împotriva cărora industria se luptă de ani de zile. Măsurile se referă inclusiv regulile privind permisiunea de bagaje la sosire, plățile de mediu și modificările schemelor de compensare a pasagerilor.

Aceștia au susținut că astfel de cerințe deja dezavantajează transportatorii aerieni din UE și din Regatul Unit și ar trebui retrase pentru a-i ajuta să facă față dublării prețurilor la combustibilul pentru avioane din ultimele săptămâni.

József Váradi, directorul executiv al Wizz Air, a declarat: „Nu am început un război în Iran. Atunci de ce trebuie să suport eu consecințele acestui lucru?”.

El a spus că guvernele ar trebui să renunțe la regulile care obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri dacă lipsa de combustibil le împiedică să zboare, adăugând că multe dintre regulile impuse industriei sunt „motivate politic”.

EasyJet a declarat deja că va înregistra o pierdere mai mare decât se aștepta în lunile de primăvară, în timp ce compania aeriană germană Lufthansa a anulat 20.000 de zboruri , susținând că costurile mai mari cu combustibilul i-ar fi făcut neprofitabili.

Virgin Atlantic a declarat, de asemenea, recent pentru FT că se va chinui să obțină profit în acest an .

„Am fost foarte consecvenți în a solicita condiții de concurență echitabile”, a declarat un director executiv al unei companii aeriene. „Criza s-a adâncit”, a adăugat acesta. „Acestea sunt câteva dintre măsurile pe care le pot lua, chiar și temporar, pentru a aduce o oarecare ușurare.”

Parlamentul European analizează dacă pasagerilor ar trebui să li se permită să ia la bord gratuit un al doilea bagaj de mână mai mare, pe lângă un bagaj mai mic.

Deși unele companii aeriene, precum BA, permit deja acest lucru, operatorii low-cost susțin că acest lucru le-ar obliga să crească prețurile biletelor și ar crea probleme pentru modelul lor de afaceri, care se bazează pe o rotație rapidă la aterizarea aeronavei.

„Concurăm la nivel internațional”, a spus directorul companiei aeriene.

Industria ar dori, de asemenea, modificări ale regulilor privind „transportul de combustibil”, care împiedică companiile aeriene să alimenteze cu combustibil mai ieftin înainte de a intra în regiune.

Companiile aeriene fac lobby și pentru schimbări care ar reduce costul despăgubirilor pentru pasagerii zborurilor anulate, potrivit a două persoane care au cunoștință despre discuții.

Modificările regulilor privind sloturile orare din aeroporturi, care obligă companiile aeriene să le utilizeze sau să riște să le piardă chiar dacă există o cerere limitată, se află, de asemenea, pe lista solicitărilor industriei.

La Bruxelles, factorii de decizie politică sunt reticenți în a rescrie legislația care reglementează industria, dar țări precum Portugalia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectul prețurilor ridicate la combustibilul pentru avioane asupra turismului.

Până acum, oficialii europeni au declarat că sunt dispuși să cedeze puțin teren industriei, care dorește peste 5 milioane de locuri de muncă în regiune, dar numai temporar.