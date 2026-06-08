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De ce scaunele din avioane sunt din ce în ce mai incomode? Există o explicație

Scaunele din avioane sunt prea înguste, prea dure și lasă prea puțin spațiu pentru picioare - o nemulțumire comună pentru milioane de pasageri. Experții în aeronautică explică că nu e o neglijență de design, ci rezultatul unor compromisuri între siguranță, costuri și capacitate maximă de transport.
De ce scaunele din avioane sunt din ce în ce mai incomode? Există o explicație
Andreea Tobias
08 iun. 2026, 17:42, Știrile zilei
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Piața aviației operează cu marje de profit reduse, iar fiecare scaun suplimentar înseamnă venituri suplimentare.

Multe companii modifică dispunerea interioară a aeronavelor pentru a încorpora mai multe rânduri, reducând distanța dintre ele.

Câțiva centimetri în minus pot părea nesemnificativi, dar transformă un zbor relativ confortabil într-o experiență epuizantă, mai ales pe distanțe lungi.

Ce spun normele de siguranță despre designul scaunelor

Tom Tripp, director la o companie aeriană, respinge ideea că scaunele ar fi prost proiectate, scrie Okdiario.

Potrivit lui, scaunele din avioane trebuie să îndeplinească cerințe stricte: rezistență la impact, protecție împotriva incendiilor și facilitarea evacuării de urgență. Aceste criterii au prioritate absolută.

Problema este că foarte puține reglementări vizează și confortul pasagerilor, astfel că producătorii se concentrează pe cerințele tehnice și reducerea costurilor.

De ce niciun scaun nu poate fi confortabil pentru toată lumea

Richard Whitehead, inginer aerospațial, subliniază că scaunele sunt proiectate pentru un pasager mediu, o noțiune care nu reflectă realitatea. Înălțimea, greutatea și proporțiile corporale variază enorm de la o persoană la alta. Ceea ce este confortabil pentru cineva de înălțime medie poate fi insuficient pentru o persoană mai înaltă sau mai corpolentă. Diferențele statistice între bărbați și femei complică și mai mult ecuația.

Cum afectează reducerea greutății materialele din scaune

Un alt factor este economia de combustibil. Pentru a reduce greutatea aeronavei, unii producători folosesc straturi de spumă mai subțiri.

În timp, aceste materiale se uzează și își pierd capacitatea de amortizare. În unele cazuri, pernele tradiționale sunt înlocuite cu sisteme din materiale sintetice sau diafragme din nailon, care generează o senzație de duritate mult mai mare după câteva ore de zbor.

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