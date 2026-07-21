Airbus pregătește aripi pliabile pentru noile sale avioane

Airbus a anunțat marți că va monta extensii de aproximativ patru-cinci metri pe aripile unui avion A321neo pentru a testa, în condiții reale de zbor, diferite configurații aerodinamice. Testele sunt programate să înceapă în a doua jumătate a anului viitor și fac parte din programul „Wing of Tomorrow”, prin care compania dezvoltă viitoarea generație de aeronave.

Aripile mai lungi și mai subțiri, fabricate din materiale compozite ușoare și rezistente, pot reduce consumul de combustibil și emisiile, însă creează o problemă practică: multe aeroporturi din lume nu sunt proiectate să primească aeronave cu o anvergură mai mare decât cea a avioanelor comerciale actuale.

„Valoarea posibilității de a plia aripile este uriașă”, a declarat Sue Partridge, directoarea programului „Wing of Tomorrow”, în cadrul Salonului Aeronautic, care se desfășoară în această săptămână la Farnborough, în Marea Britanie.

A321neo este versiunea modernizată a modelului A321, dotată cu motoare de nouă generație și îmbunătățiri aerodinamice, și face parte din familia Airbus A320.

O soluție pentru aeroporturile actuale

Airbus intenționează să utilizeze vârfuri de aripă pliabile, care se deschid în timpul zborului și se pliază la sol, astfel încât aeronavele să poată utiliza porțile și pozițiile de parcare existente.

Tehnologia este deja folosită de Boeing la modelul 777X, însă nu a fost implementată până acum pe avioane comerciale cu un singur culoar, categoria din care face parte și familia Airbus A320, cea mai bine vândută serie de avioane comerciale din lume.

Aripi inspirate de pescăruși

Airbus și Boeing dezvoltă noile generații de avioane care vor înlocui, în următorul deceniu, modelele A320 și 737, aflate în producție de zeci de ani. Cele două companii analizează mai multe soluții pentru reducerea consumului de energie, inclusiv motoare de nouă generație, sisteme hibride electrice și aripi cu o anvergură mai mare.

Airbus estimează că va decide configurația finală a noii generații de aeronave până în 2030. Compania a precizat că viitoarele modele vor utiliza motoare cu ventilatoare de diametru mare și aripi curbate, inspirate de forma aripilor pescărușilor, pentru îmbunătățirea performanțelor aerodinamice.

Rolls-Royce intră în competiție

În paralel, producătorul britanic Rolls-Royce încearcă să obțină un contract pentru furnizarea motoarelor destinate viitoarelor aeronave Airbus și Boeing. Directorul executiv al companiei, Tufan Erginbilgiç, a declarat la Farnborough că următorii doi ani vor fi decisivi.

„Am dori să facem acest lucru în Regatul Unit, pentru că aici ne sunt originile. Dar avem și alte opțiuni”, a spus acesta, făcând apel la sprijinul guvernului britanic pentru dezvoltarea programului de motoare UltraFan.

Motoarele UltraFan sunt concepute pentru a reduce consumul de combustibil și emisiile de carbon față de motoarele utilizate în prezent.