Cel mai periculos aeroport internațional se află pe marginea unei prăpastii. Zeci de oameni au murit acolo

Cel mai periculos aeroport internațional din lume se află în Himalaya. Potrivit Express, este vorba despre Aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal. Situat la 2.914 metri deasupra nivelului mării, aeroportul nepalez reprezintă testul curajului pentru piloții experimentați.

Dacă pista standard a unui aeroport internațional are o lungime de 3.000 de metri, cea de la Lukla măsoară doar 529 de metri. Totodată, are o lățime de doar 20 de metri. În plus, pista are o pantă abruptă pentru ajuta avioanele să reducă viteza.

Cel mai periculos aeroport-piloții nu au voie să facă erori

Prin urmare, marjele de eroare sunt aproape inexistente. Dacă pilotul face o eroare, avionul se poate izbi de un perete de piatră de munte sau prăbuși într-o prăpastie de 600 de metri.

Aerul rarefiat de munte le dă alte bătăi de cap piloților, iar vremea imprevizibilă provoacă frecvent anulări ale aterizărilor și decolărilor. Aproximativ jumătate din zborurile programate în timpul sezonului musonului sunt anulate sau deviate către aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu.

Cel mai periculos aeroport din lume, inaugurat în 1964

Pentru alpiniști, Lukla este poarta de acces către Muntele Everest. Circa 50 de avioane decolează și aterizează acolo în fiecare zi în timpul sezonului de vârf.

Aeroportul a fost inaugurat în 1964. De atunci, pe pista sa au fost înregistrate șapte incidente grave soldate cu 56 de decese.

Avioanele nu sunt pilotate decât de piloți experimentați. Aceștia trebuie sa aibă un număr minim de aterizări și decolări, experiență în zborul nepalez și un certificat eliberat de un instructor.