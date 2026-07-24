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Raport final: Givrajul sever a contribuit la tragedia aviatică din Brazilia din 2024, soldată cu 62 de morți

O combinație de condiții severe de îngheț, defecțiuni ale sistemului de degivrare și erori ale echipajului a contribuit la prăbușirea avionului companiei Voepass, în august 2024, accident în care și-au pierdut viața toate cele 62 de persoane aflate la bord, potrivit raportului final.
Raport final: Givrajul sever a contribuit la tragedia aviatică din Brazilia din 2024, soldată cu 62 de morți
sursă foto: Xinhua/Rahel Patrasso/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
24 iul. 2026, 03:47, Știri externe
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Ancheta arată că aeronava ATR 72-500, care efectua o cursă între orașul Cascavel și aeroportul internațional din Sao Paulo, a întâlnit condiții severe de formare a gheții la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri. Din această cauză, avionul și-a pierdut portanța și a intrat într-un „flat spin” (rotație aproape orizontală), din care echipajul nu a mai reușit să îl redreseze, după cum se arată în raportul final publicat vineri de anchetatorii Forțelor Aeriene ale Braziliei, potrivit AP.

Înregistrările din cutiile negre au arătat că piloții au observat acumularea masivă de gheață pe aeronavă. Totuși, sistemul de degivrare a prezentat defecțiuni repetate și a fost pornit și oprit de mai multe ori în momente critice ale zborului.

Anchetatorii au concluzionat că în cadrul companiei Voepass exista o „cultură a normalizării abaterilor”, ceea ce a făcut ca aeronava să decoleze în ciuda unor probleme tehnice cunoscute, inclusiv ale sistemului de degivrare.

Raportul mai arată că echipajul a fost distras de comunicații radio de rutină și de sarcini administrative în timpul avertizărilor privind formarea gheții, iar manevrele necesare pentru recuperarea aeronavei nu au fost efectuate la timp.

Accidentul s-a produs pe 9 august 2024, când avionul s-a prăbușit într-un cartier rezidențial din orașul Vinhedo, în apropiere de Sao Paulo. Toate cele 62 de persoane aflate la bord au murit, fiind cel mai grav dezastru aviatic din Brazilia după 2007.

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