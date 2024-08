Un avion de pasageri s-a prăbuşit în statul brazilian Sao Paulo. La bord se aflau 62 de persoane. Lula: Toţi pasagerii au murit

UPDATE Un avion cu 62 de persoane la bord s-a prăbuşit vineri într-o zonă rezidenţială a unui oraş din statul brazilian Sao Paulo, a anunţat compania aeriană, dar nu a fost imediat clar câte persoane au fost rănite sau ucise.

Compania aeriană VoePass a confirmat într-un comunicat că un avion care se îndrepta spre aeroportul internaţional Guarulhos din Sao Paulo s-a prăbuşit în oraşul Vinhedo cu 58 de pasageri şi 4 membri ai echipajului la bord. Declaraţia nu a precizat cauza accidentului.

În cadrul unui eveniment desfăşurat în sudul Braziliei, preşedintele Luiz Inácio Lula da Silva a cerut mulţimii să se ridice în picioare şi să ţină un minut de reculegere, în timp ce comunica vestea. El a declarat că se pare că toţi pasagerii şi membrii echipajului de la bord au murit, fără a preciza cum a fost obţinută această informaţie.

Corpul pompierilor locali a confirmat că avionul a căzut în oraşul Vinhedo, dar nu a oferit mai multe detalii.

Televiziunea GloboNews din Brazilia a prezentat imagini cu o zonă mare în flăcări şi cu fum ieşind aparent din fuselajul unui avion. Imagini suplimentare difuzate de GloboNews au arătat un avion ce se afla în picaj.

