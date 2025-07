Inundații în Texas. Autoritățile anunță 27 de persoane decedate

Biroul șerifului din comitatul Kerr, Texas, a declarat că peste 800 de persoane au fost evacuate din regiune pe măsură ce apele din urma inundațiilor s-au retras în zona râului Guadalupe, la aproximativ 137 km nord-vest de San Antonio, scrie Reuters.

„Nu ne vom opri până când fiecare persoană nu va fi găsită”, a declarat șeriful comitatului Kerr, Larry Leitha, în cadrul unei conferințe de presă.

Cel puțin 23 până la 25 de persoane din tabăra de vară Camp Mystic au fost date dispărute, majoritatea fiind fete tinere.

Catastrophic flooding in Kerr County, Texas has left 13 people dead and 23 girls missing from Camp Mystic. The Guadalupe River rose about 9 meters after 18 cm of rain. 500 rescuers and 40 helicopters deployed. A once-in-a-lifetime disaster. #Texas #flood #kerrville #alert #usa pic.twitter.com/3ZJFo0u2b0

