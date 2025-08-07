Prima pagină » Știri externe » Elicoptere militare, mobilizate în Himalaya: sute de persoane salvate după inundații

Elicoptere militare, mobilizate în Himalaya: sute de persoane salvate după inundații

 Armata indiană a intervenit cu elicoptere pentru a salva zeci de oameni rămași izolați în statul montan Uttarakhand, unde viituri și alunecări de teren au distrus drumuri, au îngropat case și au lăsat localnici și pelerini blocați timp de aproape două zile.
Elicoptere militare, mobilizate în Himalaya: sute de persoane salvate după inundații
Sursa foto: captură X
Rareș Mustață
07 aug. 2025, 11:17, Știri externe

Operațiuni de salvare dramatice au avut loc joi dimineață în regiunea Uttarkashi, din statul indian Uttarakhand, unde forțele de intervenție au folosit elicoptere pentru a evacua persoane blocate de viiturile puternice care au afectat zona începând de marți.

Conform Reuters, cel puțin patru oameni au murit și zeci sunt în continuare dispăruți.

Satul Dharali, aflat la peste 1.150 de metri altitudine și situat pe traseul pelerinilor hinduși către orașul-templu Gangotri, a fost complet izolat după ce o viitură a transformat drumurile în torente de noroi, iar alunecările de teren au blocat accesul terestru.

Casele și mașinile au fost îngropate în nămol

„Operațiunea de salvare cu elicoptere a început în această dimineață în zonele afectate,” a declarat pe platforma X (fostă Twitter) guvernatorul statului, Pushkar Singh Dhami, menționând că echipajele aeriene au primit instrucțiuni clare pentru o intervenție eficientă.

Imagini difuzate de presa locală arată soldați care încearcă să îndepărteze manual bolovani uriași de pe drumuri devenite albii de râu, în efortul de a ajunge la persoanele rămase captive.

Aproximativ 200 de persoane au fost salvate marți și miercuri, potrivit autorităților, dar multe altele sunt încă date dispărute.

Printre cei salvați se află și Anamika Mehra, o pelerină care se îndrepta spre Gangotri când viitura a lovit.