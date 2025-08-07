Elicoptere militare, mobilizate în Himalaya: sute de persoane salvate după inundații

Operațiuni de salvare dramatice au avut loc joi dimineață în regiunea Uttarkashi, din statul indian Uttarakhand, unde forțele de intervenție au folosit elicoptere pentru a evacua persoane blocate de viiturile puternice care au afectat zona începând de marți.

Conform Reuters, cel puțin patru oameni au murit și zeci sunt în continuare dispăruți.

Satul Dharali, aflat la peste 1.150 de metri altitudine și situat pe traseul pelerinilor hinduși către orașul-templu Gangotri, a fost complet izolat după ce o viitură a transformat drumurile în torente de noroi, iar alunecările de teren au blocat accesul terestru.

A cloudburst in #Uttarkashi’s Dharali village triggered flash floods & landslides, engulfing homes in debris-laden waters. Eyewitness video shows the scale of destruction. Scientists warn warming in the Himalayas is making such extreme rains more frequent#Uttarakhand pic.twitter.com/jsPfjbUldG — Noman (@nomanssiddiqui) August 5, 2025

Casele și mașinile au fost îngropate în nămol

„Operațiunea de salvare cu elicoptere a început în această dimineață în zonele afectate,” a declarat pe platforma X (fostă Twitter) guvernatorul statului, Pushkar Singh Dhami, menționând că echipajele aeriene au primit instrucțiuni clare pentru o intervenție eficientă.

Imagini difuzate de presa locală arată soldați care încearcă să îndepărteze manual bolovani uriași de pe drumuri devenite albii de râu, în efortul de a ajunge la persoanele rămase captive.

Aproximativ 200 de persoane au fost salvate marți și miercuri, potrivit autorităților, dar multe altele sunt încă date dispărute.

Printre cei salvați se află și Anamika Mehra, o pelerină care se îndrepta spre Gangotri când viitura a lovit.