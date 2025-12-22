Prima pagină » Știri externe » Kremlinul reacționează la informațiile serviciilor americane privind obiectivele reale ale lui Putin. Ce spune Peskov

Kremlinul a reacționat la informațiile serviciilor secrete americane, potrivit cărora obiectivele reale ale lui Putin sunt cucerirea Ucrainei în întregime și recucerirea unor părți din Europa care au făcut odată parte din Uniunea Sovietică.
Kremlinul reacționează la informațiile serviciilor americane privind obiectivele reale ale lui Putin. Ce spune Peskov
Foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 dec. 2025, 11:55, Știri externe

Kremlinul afirmă că informațiile serviciilor secrete americane asupra obiectivelor lui Putin, dezvăluite de surse citate de Reuters, sunt greșite.

Moscova a declarat, luni, că dacă serviciile secrete americane consideră că Vladimir Putin dorește să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au făcut odinioară parte din Uniunea Sovietică, atunci serviciile secrete americane se înșală.

Respingerea acestor informații a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a afirmat că nu știe cât de fiabile sunt sursele citate de Reuters, dar că, dacă raportul este corect, atunci concluziile serviciilor secrete americane sunt greșite.

„Acest lucru este absolut neadevărat”, a spus Peskov despre concluziile serviciilor secrete americane, așa cum au fost relatate de agenția Reuters.

Ce spun rapoartele serviciilor secrete americane

Reacția Kremlinului vine în contextul în care Reuters a relatat, recent, că rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică.

Raportul serviciilor americane arată o imagine diferită de cea descrisă de Trump și negociatorii săi de pace pentru Ucraina, care au afirmat că Putin dorește să pună capăt conflictului.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, părți din regiunile Zaprojie și Herson, inclusiv cea mai mare parte din Luhansk și Donețk, dar și peninsula Crimeea.

Putin susține că peninsula Crimeea și toate cele patru provincii aparțin Rusiei. Trump presează Kievul să-și retragă forțele din Donețk din zonele pe care încă le controlează, ca parte a unui acord de pace propus. Totuși, această cerere este respinsă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

