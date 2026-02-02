Kremlinul confirmă discuțiile dintre Ucraina, Rusia și SUA miercuri și joi la Abu Dhabi

Programată inițial pentru duminică, „a doua rundă va avea loc miercuri și joi (…) la Abu Dhabi”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, explicând amânarea prin necesitatea coordonării agendelor de lucru ale celor trei părți, potrivit Le Figaro.

Referitor la posibilitatea ca o întâlnire între președintele rus și Zelenskyy să aibă loc pe teritoriu neutru, Peskov a declarat: „Putin a spus că acestea sunt posibile la Moscova”.

Purtătorul de cuvânt rus a confirmat astfel un anunț făcut duminică de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Prima rundă a acestor discuții în Emiratele Arabe Unite a avut loc pe 23 și 24 ianuarie, fără a duce la un progres diplomatic. A doua rundă urma să aibă loc pe 1 februarie. Volodimir Zelenski a indicat duminică că „următoarele întâlniri trilaterale” vor avea loc pe 4 și 5 februarie la Abu Dhabi.

Discuțiile, blocate de problema teritorială

Discuțiile pentru găsirea unei soluții diplomatice la conflictul declanșat de invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, rămân extrem de dificile. Acestea sunt blocate în special de problema teritorială. Rusia cere, printre altele, ca forțele ucrainene să se retragă din zonele din regiunea industrială și minieră Donețk din estul Ucrainei pe care încă le controlează.

Această cerere ar fi foarte greu de acceptat politic și militar pentru Ucraina: zeci de mii de soldați ucraineni au murit apărând această regiune, iar Kievul consideră că pierderea ei l-ar priva de un bastion vital pentru a preveni o nouă ofensivă a forțelor rusești.