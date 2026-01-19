Kremlinul, despre scenariul preluării Groenlandei de către SUA: Greu să nu fii de acord cu experţii care spun că Trump ar intra în istorie

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că președintele SUA, Donald Trump, va intra fără îndoială în istoria mondială dacă ar prelua controlul asupra Groenlandei.

Acesta nu a menționat dacă un astfel de pas reprezintă un lucru bun sau rău, punctând faptul că „este dificil să nu fii de acord cu experții” care spun că „rezolvând problema anexării Groenlandei, Trump va intra cu siguranţă în istorie”.

„Poate că aici putem să ne detașăm de întrebarea dacă acest lucru este bun sau rău sau dacă respectă sau nu dreptul internațional. Dar există experți internaționali care consideră că, prin rezolvarea problemei anexării Groenlandei, Trump va rămâne în istorie. Nu numai în istoria Statelor Unite, ci și în istoria mondială. Și, repet, fără a discuta dacă acest lucru este bun sau rău, este dificil să nu fim de acord cu acești experți”, a spus Peskov reporterilor, potrivit Reuters și agenția de presă rusă de stat TASS.

Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei

Președintele american Donald Trump și-a intensificat, în ultima vreme, retorica în privința preluării controlului asupra Groenlandei. Liderul de la Casa Albă a spus că preluarea insulei este importantă pentru securitatea națională a SUA și că dacă Washingtonul nu va prelua controlul asupra Groenlandei, atunci Rusia sau China o vor face.

Planul lui Trump privind anexarea Groenlandei a fost criticat, printre alții, de către liderii Danemarcei și Groenlandei. Aceștia au insistat că insula nu este de vânzare.

La sfârșitul săptămânii trecute, cetățeni din Groenlanda și din Danemarca au ieșit în stradă în semn de protest față de intențiile lui Trump de a obține controlul asupra insulei.