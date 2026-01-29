Ministrul danez de Externe, după discuțiile cu SUA privind Groenlanda: Au decurs bine, dar amenințarea rămâne

Discuțiile dintre miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda și partea americană de la jumătatea lunii ianuarie „au decurs bine”, însă amenințarea rămâne în continuare, a anunțat, joi, Lars Løkke Rasmussen, ministrul danez de Externe, informează POLITICO.

Potrivit acestuia, părțile participante la întâlnire au convenit să înființeze un „grup de lucru” pentru a discuta despre Groenlanda și securitatea Arcticii, în contextul retoricii președintelui Trump de a prelua controlul asupra insulei.

„După aceea, a avut loc o deraiere uriașă”, a spus Rasmussen, referindu-se la amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale mai multor țări europene, dacă acestea nu vor fi de acord să cedeze Groenlanda, plan care a fost retras în cele din urmă.

„Situația s-a agravat, dar acum suntem din nou pe drumul cel bun”, a mai afirmat Rasmussen în fața reporterilor la Consiliul Afacerilor Externe de la Bruxelles.

Ministrul danez de Externe a mai subliniat că vor avea loc mai multe discuții pe acest subiect, în condițiile în care disputa privind Groenlanda nu a fost „rezolvată”.

Trump și-a intensificat retorica privind preluarea controlului asupra Groenlandei, stârnind îngrijorări în rândul națiunilor europene. În plus, amenințările lui Trump au tulburat Europa și au fracturat relațiile transatlantice, determinând liderii să solicite UE să devină mai unită și mai independentă pentru a-și asigura propria securitate.