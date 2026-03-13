Criză la vârful puterii din Groenlanda. Siumut părăsește guvernul de la Nuuk

Decizia vine pe fondul unor neînțelegeri interne legate de participarea unor miniștri groenlandezi la alegerile parlamentare din Danemarca, fără acordul conducerii partidului, titrează Reuters.

Retragerea a fost anunțată după ce lidera Siumut, Aleqa Hammond, a avertizat public că partidul va părăsi coaliția dacă regulile interne nu sunt respectate. Contextul este cu atât mai sensibil cu cât Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, traversează o perioadă de atenție internațională sporită.

Reacția guvernului

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și-a exprimat dezamăgirea față de decizia Siumut, subliniind că riscă să transmită un semnal de slăbiciune externă. El a declarat că diviziunile interne pot fi „apă la moară pentru străini”, într-un moment în care unitatea politică este esențială.

Premierul a reafirmat că executivul își va continua activitatea, în ciuda pierderii unui partener important de coaliție, menționând că guvernarea responsabilă este crucială într-o perioadă pe care a descris-o drept cea mai periculoasă din istoria recentă a insulei.

Implicații externe ale crizei politice din Groenlanda

Criza politică din Groenlanda are și o dimensiune internațională, pe fondul interesului manifestat de președintele american Donald Trump pentru preluarea controlului asupra insulei arctice. Deși acesta a exclus utilizarea forței, subiectul rămâne sensibil în relațiile transatlantice.

Ca efect direct al ieșirii Siumut, ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, părăsește funcția, potrivit postului public KNR. Motzfeldt a avut un rol central în dialogul diplomatic cu Statele Unite.

Stabilitatea parlamentară în criza politică din Groenlanda

Deși Siumut deține patru mandate în parlamentul groenlandez Inatsisartut, format din 31 de membri, retragerea partidului nu pune în pericol majoritatea guvernamentală, care rămâne la 19 mandate.

La Copenhaga, premierul danez Mette Frederiksen a avertizat recent că ambițiile Washingtonului privind Groenlanda nu s-au diminuat, chiar și în contextul unor angajamente de securitate consolidate.