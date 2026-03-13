Criză la vârful puterii din Groenlanda. Siumut părăsește guvernul de la Nuuk

Criza politică din Groenlanda s-a accentuat după ce partidul social-democrat Siumut a decis să se retragă din guvernul de coaliție de la Nuuk, slăbind poziția executivului într-un moment de tensiune geopolitică majoră.
Andrei Rachieru
13 mart. 2026, 17:54, Știri externe

Decizia vine pe fondul unor neînțelegeri interne legate de participarea unor miniștri groenlandezi la alegerile parlamentare din Danemarca, fără acordul conducerii partidului, titrează Reuters.

Retragerea a fost anunțată după ce lidera Siumut, Aleqa Hammond, a avertizat public că partidul va părăsi coaliția dacă regulile interne nu sunt respectate. Contextul este cu atât mai sensibil cu cât Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, traversează o perioadă de atenție internațională sporită.

Reacția guvernului

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și-a exprimat dezamăgirea față de decizia Siumut, subliniind că riscă să transmită un semnal de slăbiciune externă. El a declarat că diviziunile interne pot fi „apă la moară pentru străini”, într-un moment în care unitatea politică este esențială.

Premierul a reafirmat că executivul își va continua activitatea, în ciuda pierderii unui partener important de coaliție, menționând că guvernarea responsabilă este crucială într-o perioadă pe care a descris-o drept cea mai periculoasă din istoria recentă a insulei.

Implicații externe ale crizei politice din Groenlanda

Criza politică din Groenlanda are și o dimensiune internațională, pe fondul interesului manifestat de președintele american Donald Trump pentru preluarea controlului asupra insulei arctice. Deși acesta a exclus utilizarea forței, subiectul rămâne sensibil în relațiile transatlantice.

Ca efect direct al ieșirii Siumut, ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, părăsește funcția, potrivit postului public KNR. Motzfeldt a avut un rol central în dialogul diplomatic cu Statele Unite.

Stabilitatea parlamentară în criza politică din Groenlanda

Deși Siumut deține patru mandate în parlamentul groenlandez Inatsisartut, format din 31 de membri, retragerea partidului nu pune în pericol majoritatea guvernamentală, care rămâne la 19 mandate.

La Copenhaga, premierul danez Mette Frederiksen a avertizat recent că ambițiile Washingtonului privind Groenlanda nu s-au diminuat, chiar și în contextul unor angajamente de securitate consolidate.

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor