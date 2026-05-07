Un american misterios ar fi oferit 200.000 de dolari pentru a semna o petiție de anexare a Groenlandei la Statele Unite

Un american cu identitate necunoscută ar fi oferit 200.000 de dolari pentru semnarea unei petiții care pledează pentru anexarea Groenlandei de către Statele Unite. Prim-ministrul teritoriului autonom danez, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat furios pe rețelele de socializare, considerând inițiativa, raportată de doi cetățeni groenlandezi, „indecentă” și „profund tulburătoare”.
Laurentiu Marinov
07 mai 2026, 23:42, Știri externe

Postul de radio de stat din Groenlanda, KNR, a relatat joi că un „american misterios”, care s-a prezentat drept „Cliff”, i-a oferit unui taximetrist din Nuuk, capitala Groenlandei, 200.000 de dolari pentru a semna petiția, relatează Le Figaro.

Taximetristul, Danny Brandt, a declarat postului de radio că a refuzat oferta. Brandt a relatat incidentul pe rețelele de socializare, iar în comentarii, un utilizator a indicat că și lui i s-au oferit bani pentru a semna petiția. Taximetristul a raportat incidentul poliției.

Poliția groenlandeză a declarat pentru AFP că a „primit rapoarte care nu pot fi excluse ca fiind legate de situația politică actuală”. Nu a specificat numărul de rapoarte primite, nici conținutul acestora. „Suntem o societate democratică. Viitorul nostru nu se negociază într-un taxi. Și nu poate fi cumpărat cu bani”, a subliniat prim-ministrul.

Președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să anexeze teritoriul autonom danez pentru a-și asigura securitatea națională. În ianuarie, după săptămâni de retorică agresivă, Trump a dat înapoi și a anunțat că a ajuns la un acord-cadru privind Groenlanda cu secretarul general al NATO, dar detaliile acestui acord rămân neclare. Danemarca și Groenlanda poartă discuții cu Washingtonul privind viitorul insulei arctice.

