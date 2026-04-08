„Dacă inima ta bate, te vom găsi”. Ghost Murmur, tehnologia secretă CIA care a salvat pilotul american doborât în Iran

Tehnologia „Ghost Murmur” folosește senzori construiți în jurul unor defecte microscopice din diamante sintetice pentru a capta semnalul electromagnetic extrem de slab generat de bătăile inimii. Un software de inteligență artificială izolează apoi această „amprentă” de zgomotul de fond.

„Este ca și cum ai auzi o voce într-un stadion, doar că stadionul este o zonă de deșert de mii de kilometri pătrați”, a declarat pentru Washington Post o sursă anonimă familiarizată cu programul.

Dezvoltată de Skunk Works, divizia secretă Lockheed Martin

Ghost Murmur a fost creată de Skunk Works, unitatea secretă de dezvoltare avansată a Lockheed Martin. Aceeași divizie a produs avioane legendare precum U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk și F-22 Raptor.

Tehnologia a fost testată pe elicoptere Black Hawk și este avută în vedere pentru integrarea pe avioanele F-35.

Condiții ideale în sudul Iranului

Peisajul arid din sudul Iranului s-a dovedit a fi „aproape ideal” pentru prima utilizare operațională a tehnologiei. Interferențele electromagnetice reduse, absența semnalelor umane și contrastul termic nocturn dintre un corp viu și solul deșertic au oferit operatorilor un nivel suplimentar de confirmare. Pilotul se ascunsese într-o crăpătură de munte, supraviețuind două zile în timp ce trupele iraniene scotoceau zona.

Localizat de la 64 de kilometri

Președintele Trump a declarat că pilotul fusese localizat de la 64 de kilometri distanță. Directorul CIA, John Ratcliffe, a confirmat că agenția și-a atins obiectivul principal, fără a intra în detalii tehnice. Tehnologia nu este lipsită de limitări: funcționează cel mai bine în medii izolate, cu interferențe reduse, și necesită timpi de procesare considerabili.