Reuters: Iran ar putea deschide Strâmtoarea Ormuz joi sau vineri

Iranul ar putea deschide Strâmtoarea Ormuz într-un mod limitat și controlat joi sau vineri, înainte de o întâlnire între oficiali americani și iranieni în Pakistan, a declarat pentru Reuters un înalt oficial iranian implicat în discuții.

„Dacă se ajunge la o înțelegere privind cadrul de discuții, strâmtoarea ar putea fi deschisă «limitat, sub controlul Iranului», a declarat oficialul.

„Coordonarea cu armata iraniană va fi obligatorie pentru toate navele. Încă încetarea focului este fragilă, însă preferăm o pace durabilă, dar Iranul nu se teme să revină la război dacă SUA vor să meargă pe aceeași cale.”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri, printr-un nou mesaj postat pe Truth Social, că Iranul a acceptat să renunțe la ambițiile nucleare în schimbul relaxării sancțiunilor impuse de SUA.

„Nu va exista îmbogățire de uraniu”, a scris Trump pentru Truth Social, iar SUA și Iranul vor elimina stocurile de uraniu puternic îmbogățit aflate în posesia Iranului. În schimb, Iranul va primi „o scutire de tarife și sancțiuni”, a adăugat el.

Lista de 10 cerințe a Iranului, așa cum este prezentată în mass-media iraniană, pare a fi foarte diferită: acceptarea dreptului Iranului de a îmbogăți uraniul și ridicarea sancțiunilor fără nicio mențiune despre soarta uraniului puternic îmbogățit, despre care SUA și Israelul spun că ar putea într-o zi să stea la baza unei arme nucleare.

Pete Hegseth a declarat astăzi că armata americană a efectuat marți peste 800 de atacuri împotriva unor ținte iraniene, înainte ca un armistițiu de două săptămâni să intre în vigoare marți seară.