Studiu cu rezultate surprinzătoare. Numeroși americani se trag dintr-un grup restrâns de persoane din Europa

Numeroși americani se trag dintr-un grup restrâns de persoane din Anglia, Țara Galilor și Irlanda. Este rezultatul surprinzător al unui studiu care a folosit o tehnică inovatoare. Analizele au fost realizate prin compararea ADN-ului primilor coloniști ai Americii cu actualii americani.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
25 mai 2026, 19:04, Știri externe
Studiul a fost realizat cu ajutorul evaluării inovatoare de tip identitate-prin-descendență (IBD), potrivit Science Alert. Cercetarea a fost realizat de experți de la Institutul de Cercetare 23andMe, Universitatea Harvard și Institutul Smithsonian, în colaborare cu Historic St. Mary’s City.

Metoda genealogică IBD compară moștenirea ADN-ului de la strămoșii comuni pentru a identifica figuri de mult dispărute, prin legarea lor de descendenții vii. Experții au anunțat că studiul reprezintă o premieră.

Concret, este prima dată când oamenii de știință au reușit să combine genealogia modernă și analiza ADN-ului vechi pentru a atribui identități unora dintre primii coloniști europeni din SUA.

Studiul genealogic și adevărul istoric

Cercetările istorice arată că două nave plecate din Anglia au ajuns în anul 1634, în actualul Maryland. Coloniștii au debarcat pe o peninsulă și au înființat orașul St. Mary’s, colonia fondatoare a statului Maryland.

Cercetătorii au colectat probe de la 49 de persoane îngropate în cimitirul Chapel Field din St. Mary’s City și le-au comparat cu cele a 11,5 milioane americani moderni care au acceptat să participe la studiu.

Studiu cu rezultate incredibile

A rezultat o linie de descendență incredibilă: peste 1,3 milioane dintre participanții la cercetarea 23andMe au împărtășit ADN-ul cu cel puțin una dintre persoanele îngropate la Chapel Field.

Legăturile genetice cu vestul Angliei și Țara Galilor au fost deosebit de puternice. Cercetarea a mai arătat că alți coloniști proveneau din Irlanda.

De asemenea, cercetarea a dezvăluit o legătură puternică între indivizii din St. Mary’s și oamenii care locuiesc în prezent în Louisville, Kentucky. Această conexiune este rezultatul unei migrații mai puțin cunoscute, de după Războiul de Independență, când familiile catolice din Maryland s-au mutat spre sud.

Totodată, prin tehnica folosită au fost identificate rămășițele lui Thomas Greene, al doilea guvernator al statului Maryland, împreună cu ale soției și fiului lor.

