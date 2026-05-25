Suspiciune de Ebola în Italia, într-o regiune în care trăiesc numeroși români

Cele două persoane s-au întors din Uganda și au febră, au confirmat autoritățile medicale italiene, potrivit ANSA. Imediat au fost declanșate procedurile de urgență în astfel de cazuri.

Cele două persoane sunt o femeie din Lurate Caccivio și un bărbat din Bulgarograsso care s-au întors din Uganda în ultimele 24 de ore împreună cu alți membri ai familiilor lor. Ei au stat în Africa aproximativ trei luni fiind lucrători umanitari.

Simptomele celor doi pacienți

Cei doi au simptome asemănătoarea celor de la virusul Ebola, inclusiv febră mare, greață, vărsături și probleme intestinale. Pacienții au fost transferați la Spitalul Sacco din Milano, o unitate specializată pentru gestionarea bolilor infecțioase cu risc ridicat. În prezent, acolo se fac testele necesare conform protocoalelor naționale și internaționale.

În paralel, sunt monitorizați și membrii familiilor celor doi pacienți.

Suspiciune de Ebola în Italia. Anunțul Ministerului Sănătății

Un oficial din Lombardia, Guido Bertolaso, a confirmat că au fost activate procedurile de urgență. Totuși, el a subliniat faptul că nu există încă nicio confirmare oficială a prezenței virusului.

Rezultatele testelor vor fi cunoscute luni seara. În paralel, Ministerul Sănătății a transmis că riscul de Ebola în Italia „rămâne foarte scăzut”. Ministerul a mai anunțat că sistemul național de pregătire și răspuns la urgențele este operațional.