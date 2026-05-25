The Telegraph: Rusia a găsit o modalitate de a direcționa dronele către Europa. Care sunt soluțiile de apărare?

Conform publicației, tehnologia din spatele deturnării este simplă – mai întâi, rușii orbesc receptorul GPS al dronei cu un semnal puternic de zgomot, izolându-l de semnalele reale ale sateliților. Această tehnică se numește bruiaj .

Receptorul intră apoi în modul de căutare, scanând orbește pentru a se fixa pe ceva. În acel moment, Rusia transmite propriul semnal de falsificare , care este mai puternic decât orice alt semnal din aer. Acest lucru îi dă dronei un semnal fals și o forțează să se fixeze pe noul semnal.

Dronele ucrainene sunt informate că se află mult mai adânc în teritoriul rus decât sunt în realitate, așa că se îndreaptă spre vest, în spațiul aerian NATO.

„Toată lumea ascultă semnale de la sateliții de navigație globali din spațiu și, din păcate, cu toții folosim zilnic semnale deschise necriptate”, a explicat Ramsey Faragher, directorul general al Institutului Regal de Navigație.

„Asta înseamnă că sunt foarte ușor de decodat și de utilizat, dar este, de asemenea, foarte ușor să creezi software care poate transmite versiuni perfect false ale acestor semnale”, a remarcat Faragher.

Examinând datele în timp real de-a lungul graniței estono-ruse, Faragher observă falsificarea semnalelor în acțiune.

Rusia transmite, de asemenea, date de timp incorecte sistemului de navigație, ceea ce duce sistemul cu ani sau chiar decenii în trecut sau viitor.

„Dacă pui computerele în modul decadă greșit, acestea se pot bloca, se pot reporni sau se pot opri complet”, a spus Faragher.

„Acest lucru se numește adesea «bricking» , ceea ce face ca software-ul să se blocheze. Se încearcă literalmente doborârea dronelor, dar nu prin transmiterea unei locații false, ci prin furnizarea unui timp atât de inexact încât software-ul dă un mesaj de eroare și se blochează”, a explicat el.

Bruiajul semnalului se realizează prin intermediul unui emițător puternic situat în Kaliningrad, care blochează semnalele GPS pe sute de kilometri în spațiul aerian al Mării Baltice de ani de zile.

Emițătorul este atât de puternic încât serviciile de salvare finlandeze nu se mai pot baza exclusiv pe GPS.

Potrivit lui Faragher, există, de asemenea, dovezi că Rusia a testat sateliți care pot bruia și falsifica semnale direct de pe orbită.

Ucraina caută o soluție

Ucraina folosește drone cu fibră optică, care sunt controlate de un cablu care se desfășoară în zbor și nu poate fi interferat și care pot atinge ținte aflate la aproape 20 de kilometri distanță.

Există, de asemenea, sisteme controlate de inteligență artificială care folosesc camere video și recunoaștere a terenului în loc de GPS și care atacă ținte aflate la aproape 500 de kilometri distanță de operatori, fără a trimite niciun semnal pe care Rusia l-ar putea perturba sau falsifica.

Dar și Rusia ține pasul.

Complexitatea semnalelor transmise a crescut constant: există din ce în ce mai puține tipuri de semnale care nu pot fi perturbate, iar pentru a contracara acest lucru, Moscova a început să utilizeze propriile drone cu fibră optică.

„Practic, totul este perturbat și falsificat chiar acum”, a declarat Faragher.

Care sunt soluțiile?

Soluția pe termen lung, spune el, o reprezintă antenele inteligente care pot filtra semnalele false și le pot seta pe cele corecte. În prezent, acestea sunt scumpe, dar pe măsură ce prețurile scad, Faragher consideră că ar putea, în cele din urmă, să facă bruiajele rusești inutile.

Experții au subliniat că acesta ar putea fi un act de agresiune împotriva NATO.

„Rusia încalcă în mod activ spațiul aerian NATO și european”, a declarat Spencer Faragasso, cercetător senior la Institutul pentru Știință și Securitate Internațională. „Aceste încălcări ale drepturilor dronelor pot fi văzute ca parte a războiului sub acoperire al Rusiei împotriva Europei, pe care țara îl poartă de ani de zile.”

Rusia nu numai că perturbă navigația, dar creează în mod deliberat crize politice în statele membre NATO, a spus el, adăugând că președintele rus Vladimir Putin încearcă să testeze hotărârea alianței fără a o ataca vreodată din punct de vedere tehnic.

„Nu există niciun motiv ca Rusia să se oprească, deoarece nu există costuri sau consecințe pentru Moscova, în timp ce recompensa pentru efort este enormă”, a declarat Keir Giles, membru al Programului Rusia și Eurasia din cadrul think tank-ului Chatham House.

„Faptul că semnalul GPS a fost blocat într-o mare parte a Mării Baltice și nu numai ar fi trebuit să provoace un scandal mult mai mare decât a provocat în realitate”, a adăugat el.

Din martie, drone ucrainene, deturnate de bruiajul electronic rusesc, s-au prăbușit în Estonia, Letonia și Finlanda. Săptămâna trecută, un avion de vânătoare F-16 al NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian estonian.