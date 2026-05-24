Prima pagină » Știri externe » Semnalul GPS al avionului ministrului britanic al Apărării, bruiat în apropierea graniței cu Rusia

Semnalul GPS al avionului ministrului britanic al Apărării, bruiat în apropierea graniței cu Rusia

Un avion al RAF care îl avea la bord pe ministrul britanic al apărării a avut semnalul bruiat în timp ce zbura în apropierea frontierei cu Rusia la începutul acestei săptămâni.
Semnalul GPS al avionului ministrului britanic al Apărării, bruiat în apropierea graniței cu Rusia
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
25 mai 2026, 00:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

John Healey se întorcea în Regatul Unit joi, după o vizită la militarii britanici din Estonia, când a avut loc incidentul, a relatat pentru prima dată publicația The Times, citată de BBC.

Se crede că Rusia se află în spatele atacului, care a obligat piloții să folosească un alt sistem de navigație, după ce GPS-ul aeronavei a fost dezactivat în timpul zborului de trei ore.

Incidentul a avut loc la o zi după ce s-a aflat că două avioane de vânătoare rusești au interceptat „repetat și periculos” un avion spion al RAF deasupra Mării Negre luna trecută.

Nu se știe dacă Healey a fost vizat în mod deliberat, însă publicația a relatat că traiectoria zborului era vizibilă pe site-uri de urmărire a aeronavelor.

În timpul vizitei sale în Estonia, Healey a discutat cu militari britanici care participau la un exercițiu NATO în apropierea frontierei cu Rusia.

Într-un incident separat, luna trecută, un avion de vânătoare rus Su-35 s-a apropiat de o aeronavă de supraveghere Rivet Joint, ajungând suficient de aproape încât să declanșeze sistemele de urgență și să dezactiveze pilotul automat.

De asemenea, un avion Su-27 a efectuat șase treceri în fața aeronavei RAF, apropiindu-se la doar șase metri de botul acesteia.

Healey a lăudat „profesionalismul excepțional” al echipajului RAF în timpul acestor survoluri rusești „inacceptabile”.

Ministerul Apărării le-a descris drept cele mai periculoase acțiuni rusești de după 2022, când un pilot „necinstit” a lansat o rachetă asupra unui Rivet Joint deasupra Mării Negre.

În 2024, un avion RAF care îl transporta pe atunci ministrul apărării Grant Shapps a avut semnalul GPS bruiat în timp ce zbura în apropierea teritoriului rus.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
„Fjord” a intrat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional”
Gandul
Antena 1 l-a sancționat pe Gabi Tamaș pentru derapajele repetate. Adi Vasile a făcut anunțul
Cancan
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
Prosport
De ce nu scad prețurile locuințelor deși România traversează o criză economică? Doi experți explică paradoxul imobiliar
Libertatea
Durerea testiculară: cauze, simptome și când trebuie mers urgent la medic
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia