Semnalul GPS al avionului ministrului britanic al Apărării, bruiat în apropierea graniței cu Rusia

John Healey se întorcea în Regatul Unit joi, după o vizită la militarii britanici din Estonia, când a avut loc incidentul, a relatat pentru prima dată publicația The Times, citată de BBC.

Se crede că Rusia se află în spatele atacului, care a obligat piloții să folosească un alt sistem de navigație, după ce GPS-ul aeronavei a fost dezactivat în timpul zborului de trei ore.

Incidentul a avut loc la o zi după ce s-a aflat că două avioane de vânătoare rusești au interceptat „repetat și periculos” un avion spion al RAF deasupra Mării Negre luna trecută.

Nu se știe dacă Healey a fost vizat în mod deliberat, însă publicația a relatat că traiectoria zborului era vizibilă pe site-uri de urmărire a aeronavelor.

În timpul vizitei sale în Estonia, Healey a discutat cu militari britanici care participau la un exercițiu NATO în apropierea frontierei cu Rusia.

Într-un incident separat, luna trecută, un avion de vânătoare rus Su-35 s-a apropiat de o aeronavă de supraveghere Rivet Joint, ajungând suficient de aproape încât să declanșeze sistemele de urgență și să dezactiveze pilotul automat.

De asemenea, un avion Su-27 a efectuat șase treceri în fața aeronavei RAF, apropiindu-se la doar șase metri de botul acesteia.

Healey a lăudat „profesionalismul excepțional” al echipajului RAF în timpul acestor survoluri rusești „inacceptabile”.

Ministerul Apărării le-a descris drept cele mai periculoase acțiuni rusești de după 2022, când un pilot „necinstit” a lansat o rachetă asupra unui Rivet Joint deasupra Mării Negre.

În 2024, un avion RAF care îl transporta pe atunci ministrul apărării Grant Shapps a avut semnalul GPS bruiat în timp ce zbura în apropierea teritoriului rus.