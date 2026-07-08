Polonia și Ucraina reafirmă unitatea împotriva Rusiei, în ciuda disputelor istorice dintre Varșovia și Kiev

Cei doi lideri s-au întâlnit în marja summitului NATO, subliniind că, în ciuda diferențelor de opinie, Rusia rămâne principala amenințare la adresa securității ambelor state.

Întâlnirea vine la doar câteva săptămâni după ce președintele polonez a decis să îi retragă lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție a statului polonez, în urma deciziei liderului ucrainean de a acorda numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA) unei unități de operațiuni speciale. UPA este considerată responsabilă pentru masacrarea a zeci de mii de polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Disputele istorice persistă

La finalul întrevederii, președintele Poloniei a declarat că discuțiile au fost constructive, însă a recunoscut că problema disputelor istorice rămâne nerezolvată, scrie TVPWorld.

„Vecinii trebuie să mențină canale de dialog. Ceea ce nu se schimbă este faptul că Rusia rămâne principala amenințare atât pentru Polonia, cât și pentru Ucraina”, a declarat Karol Nawrocki.

Liderul polonez a subliniat însă că glorificarea UPA reprezintă pentru Varșovia o chestiune asupra căreia nu există loc pentru compromis.

Potrivit acestuia, poziția adoptată de autoritățile de la Kiev în această privință afectează inclusiv aspirațiile europene ale Ucrainei și complică relațiile bilaterale dintre cele două state.

Continuă dialogul bilateral

La rândul său, Volodimir Zelenski a descris întâlnirea drept „o conversație importantă și necesară”, insistând asupra necesității cooperării dintre cele două țări în actualul context de securitate.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele ucrainean a afirmat că Ucraina și Polonia se confruntă cu aceeași amenințare strategică.

„Ne confruntăm cu o amenințare comună – Rusia. Este esențial să păstrăm înțelegerea reciprocă, sprijinul și unitatea de acțiune”, a transmis Zelenski.

Cei doi șefi de stat au convenit să continue dialogul, în încercarea de a gestiona divergențele istorice fără a afecta cooperarea în domeniul securității și al sprijinului acordat Ucrainei.

Parlamentul European critică decizia Kievului

Disputa dintre Varșovia și Kiev a căpătat o nouă dimensiune după ce Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție în care își exprimă regretul față de decizia președintelui Volodimir Zelenski de a omagia UPA prin atribuirea numelui organizației unei unități militare.

Această decizie a stat la baza hotărârii președintelui Karol Nawrocki de a-i retrage liderului ucrainean Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție acordată de statul polonez.

În pofida acestor tensiuni, atât Varșovia, cât și Kievul transmit că vor continua cooperarea în cadrul NATO și al sprijinului pentru apărarea Ucrainei, considerând că agresiunea Rusiei reprezintă prioritatea comună în actualul context geopolitic.