Prima pagină » Știri externe » Polonia și Ucraina reafirmă unitatea împotriva Rusiei, în ciuda disputelor istorice dintre Varșovia și Kiev

Polonia și Ucraina reafirmă unitatea împotriva Rusiei, în ciuda disputelor istorice dintre Varșovia și Kiev

Președinții Poloniei și Ucrainei, Karol Nawrocki și Volodimir Zelenski, au avut prima întâlnire oficială după tensiunile generate de disputa privind interpretarea unor episoade sensibile din istoria celui de-Al Doilea Război Mondial.
Polonia și Ucraina reafirmă unitatea împotriva Rusiei, în ciuda disputelor istorice dintre Varșovia și Kiev
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
08 iul. 2026, 21:36, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cei doi lideri s-au întâlnit în marja summitului NATO, subliniind că, în ciuda diferențelor de opinie, Rusia rămâne principala amenințare la adresa securității ambelor state.

Întâlnirea vine la doar câteva săptămâni după ce președintele polonez a decis să îi retragă lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție a statului polonez, în urma deciziei liderului ucrainean de a acorda numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA) unei unități de operațiuni speciale. UPA este considerată responsabilă pentru masacrarea a zeci de mii de polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Disputele istorice persistă

La finalul întrevederii, președintele Poloniei a declarat că discuțiile au fost constructive, însă a recunoscut că problema disputelor istorice rămâne nerezolvată, scrie TVPWorld.

„Vecinii trebuie să mențină canale de dialog. Ceea ce nu se schimbă este faptul că Rusia rămâne principala amenințare atât pentru Polonia, cât și pentru Ucraina”, a declarat Karol Nawrocki.

Liderul polonez a subliniat însă că glorificarea UPA reprezintă pentru Varșovia o chestiune asupra căreia nu există loc pentru compromis.

Potrivit acestuia, poziția adoptată de autoritățile de la Kiev în această privință afectează inclusiv aspirațiile europene ale Ucrainei și complică relațiile bilaterale dintre cele două state.

Continuă dialogul bilateral

La rândul său, Volodimir Zelenski a descris întâlnirea drept „o conversație importantă și necesară”, insistând asupra necesității cooperării dintre cele două țări în actualul context de securitate.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele ucrainean a afirmat că Ucraina și Polonia se confruntă cu aceeași amenințare strategică.

„Ne confruntăm cu o amenințare comună – Rusia. Este esențial să păstrăm înțelegerea reciprocă, sprijinul și unitatea de acțiune”, a transmis Zelenski.

Cei doi șefi de stat au convenit să continue dialogul, în încercarea de a gestiona divergențele istorice fără a afecta cooperarea în domeniul securității și al sprijinului acordat Ucrainei.

Parlamentul European critică decizia Kievului

Disputa dintre Varșovia și Kiev a căpătat o nouă dimensiune după ce Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție în care își exprimă regretul față de decizia președintelui Volodimir Zelenski de a omagia UPA prin atribuirea numelui organizației unei unități militare.

Această decizie a stat la baza hotărârii președintelui Karol Nawrocki de a-i retrage liderului ucrainean Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție acordată de statul polonez.

În pofida acestor tensiuni, atât Varșovia, cât și Kievul transmit că vor continua cooperarea în cadrul NATO și al sprijinului pentru apărarea Ucrainei, considerând că agresiunea Rusiei reprezintă prioritatea comună în actualul context geopolitic.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Se schimbă legislația imigrărilor din august 2026. Cum vor putea firmele să aducă muncitori din afara UE
Gandul
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Cancan
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
Libertatea
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate. E o adevărată oază de liniște
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da