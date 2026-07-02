Forțele armate poloneze confirmă că spațiul aerian al țării nu a fost încălcat după atacurile Rusiei asupra Ucrainei

„Dorim să vă informăm că nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian al Poloniei”, au transmis autoritățile militare într-un mesaj publicat pe platforma X.

Anterior, în cursul nopții, Forțele Armate Poloneze au anunțat că au ridicat avioane de vânătoare de la sol ca măsură preventivă, pe fondul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei.

Măsura a fost luată în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

Polonia este stat membru al NATO și al Uniunea Europeană, iar autoritățile de la Varșovia monitorizează constant evoluțiile de securitate de la granița estică a alianței.