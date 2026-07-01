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Eurodeputații cer FIFA să excludă Rusia de la prima Cupă Mondială U15

Patruzeci și patru de eurodeputați i-au cerut președintelui FIFA să retragă decizia care permite participarea Rusiei la prima ediție a Cupei Mondiale U15. Parlamentarii susțin că Rusia nu ar trebui reprimită în competițiile internaționale până când nu va face pași concreți pentru încheierea războiului din Ucraina.
Eurodeputații cer FIFA să excludă Rusia de la prima Cupă Mondială U15
Gianni Infantino, președintele FIFA/sursa foto: X
Maria Miron
01 iul. 2026, 22:47, Știri externe
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După anunțul FIFA privind organizarea primei Cupe Mondiale U15, 44 de membri ai Parlamentului European i-au transmis o scrisoare președintelui forului, Gianni Infantino, prin care cer retragerea deciziei ce permite participarea Rusiei la turneul din Azerbaidjan.

Eurodeputații susțin că Rusia nu ar trebui să revină în competițiile organizate de FIFA până când nu va începe negocieri de pace cu Ucraina, nu va înceta focul și nu va accepta repatrierea copiilor ucraineni deportați din teritoriile ocupate.

În scrisoare, parlamentarii acuză FIFA că ignoră situația celor aproximativ 20.000 de copii ucraineni despre care spun că au fost „răpiți cu forța și separați de familiile lor de regimul lui Vladimir Putin”.

„Îndemnăm FIFA să fie de partea păcii și să nu facă pe plac agresorului – Rusia”, se arată în documentul citat de Politico.

Prima ediție a Cupei Mondiale U15

Săptămâna trecută, FIFA a anunțat lansarea Cupei Mondiale U15, o competiție nouă, destinată celor mai bune selecționate naționale de băieți și fete cu jucători de până la 15 ani. Prima ediție va avea loc în luna octombrie, în Azerbaidjan.

Competiția reprezintă cel mai nou turneu din calendarul FIFA și are ca scop dezvoltarea fotbalului juvenil la nivel internațional.

FIFA a precizat că turneul este deschis tuturor federațiilor membre, ceea ce înseamnă că și Rusia este eligibilă să participe.

Șeful FIFA: Interdicțiile „creează mai multă ură”

După invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, FIFA a exclus echipele și cluburile rusești din toate competițiile sale.

În 2023 însă, forul mondial a decis să permită, în principiu, revenirea echipelor de juniori, însă reprezentativele Rusiei nu au mai participat la Campionatele Mondiale U17 organizate de FIFA.

Gianni Infantino a declarat, în februarie, că interdicțiile impuse Rusiei ar trebui ridicate, argumentând că astfel de măsuri „creează mai multă ură”.

Competiția ar putea fi boicotată

Eurodeputații avertizează că participarea Rusiei la Cupa Mondială U15 ar putea determina alte federații să boicoteze competiția, afectând desfășurarea turneului. Ei amintesc că Federația Ucraineană de Fotbal a anunțat deja că nu va participa la competiții în care sunt prezente și echipe din Rusia.

În martie 2022, Federația Rusă de Fotbal a contestat suspendarea impusă de FIFA la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, însă apelul a fost respins. De atunci, fiecare pas privind reintegrarea sportivilor ruși în competițiile internaționale a stârnit reacții critice din partea Ucrainei și a mai multor oficiali europeni.

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