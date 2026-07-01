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Trei angajați ai unui bar, condamnați în Rusia pentru activități LGBT

O instanță din Rusia a anunțat că a condamnat la închisoare trei angajați ai unui bar pentru participarea la „comunitatea internațională LGBT”, prima astfel de condamnare de când autoritățile au etichetat comunitatea drept extremistă în 2023.
Trei angajați ai unui bar, condamnați în Rusia pentru activități LGBT
Sursa: X
Laurentiu Marinov
01 iul. 2026, 11:07, Știri externe
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Rusia a vizat organizațiile LGBT+ timp de ani de zile, dar ostilitatea sa a crescut de la începutul ofensivei sale la scară largă împotriva Ucrainei în 2022, care a accelerat semnificativ schimbarea sa radicală către conservatoare, potrivit Le Figaro.

În 2023, Curtea Supremă a Rusiei a interzis ceea ce a numit „mișcarea internațională LGBT”, desemnând-  o drept „organizație extremistă”. O instanță din Orenburg, un oraș cu aproximativ 500.000 de locuitori situat la granița cu Kazahstanul, a anunțat că a pronunțat un verdict în ceea ce a descris ca fiind „primul dosar penal” pentru „participare la activitățile unei organizații extremiste: mișcarea internațională LGBT”.

Instanța a precizat că proprietarul, administratorul și directorul artistic al barului „Pose” din Orenburg au fost găsiți vinovați de organizarea de „evenimente sub steagul solidarității cu persoanele cu o orientare sexuală netradițională” – termenul legal rusesc pentru persoanele LGBT+.

Condamnați la pedepse între 2 și 7 ani

Cele trei persoane vor executa pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și șapte ani, iar proprietarul va fi amendat cu un milion de ruble (13.000 de dolari), a adăugat instanța. Presa rusă l-a identificat pe proprietar ca fiind Veaceslav Khassanov, în vârstă de 37 de ani, care a fost condamnat la șapte ani de închisoare.

Conform acelorași surse, directorul artistic este Alexander Klimov, în vârstă de 23 de ani, condamnat la doi ani și trei luni, iar administratorul este Diana Kamilyanova, în vârstă de 30 de ani, condamnată la șase ani și trei luni. Niciunul dintre ei nu a pledat vinovat, a menționat instanța. În ultimii ani, Rusia a vizat cluburi și baruri LGBT+, efectuând raiduri și arestându-i pe proprietarii acestora.

În trecut, instanțele au aplicat amenzi și pedepse scurte cu închisoarea persoanelor care afișau simboluri LGBT+, cum ar fi haine, bijuterii și postere cu steagul curcubeu.

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