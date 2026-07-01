Acuzația procurorului șef al Germaniei: crimă de război

Conform informațiilor obținute de presa germană – ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) și Die Zeit, procurorul general federal german, Jens Rommel, a pus sub acuzare pentru prima dată un presupus sabotor al conductelor Nord Stream.

Procurorul-șef al Germaniei îl acuză pe ucraineanul Serhii K. de atacuri asupra infrastructurii energetice civile – o crimă de război în temeiul dreptului penal internațional – care a provocat o explozie și a distrus clădiri.

Potrivit anchetatorilor, K. a condus echipa de sabotaj. Procurorii cred că ofițerul a fost la comanda navei „Andromeda”. Atacul cu bombă asupra conductelor din toamna anului 2022 a fost efectuat de pe acest iaht cu pânze. În prezent, ofițerul se află în arest preventiv la Hamburg, fiind arestat vara trecută în timp ce se afla în vacanță în Italia.

Dovezi copleșitoare. Ofițerul s-a autoincriminat în arestul din Italia

Conform informațiilor obținute de ARD , SZ și Die Zeit, probele împotriva lui K. sunt covârșitoare. Cetățeanul ucrainean ar fi vorbit cu rude și cunoștințe despre atacuri prin telefon, din timp ce se afla în arestul său pentru extrădare în Italia și astfel s-a incriminat singur.

Anchetatorii ar fi găsit dovezi pe telefonul său mobil care indicau implicarea sa în atac, potrivit unor surse din domeniul securității.

În urmă cu aproape patru ani, un echipaj ucrainean de scafandri civili ar fi plantat bombe artizanale pe fundul Mării Baltice.

Pe 26 septembrie 2022, explozibilii cu acțiune întârziată au detonat, distrugând trei dintre cele patru secțiuni ale conductelor Nord Stream 1 și Nord Stream 2.

Aceste conducte fuseseră construite pentru a importa gaze din Rusia. Înainte de atacul asupra Ucrainei, Nord Stream 1 transporta mai mult de jumătate din gazul rusesc destinat pieței germane. Cu toate acestea, Nord Stream 2 nu intrase încă în funcțiune când secțiunile sale umplute cu gaz au fost distruse.

În timpul anchetei, specialiștii de la Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și Poliția Federală au descoperit urme ale unui amestec de explozibili militari hexogen și octogen pe un iaht cu pânze numit „Andromeda”. Au fost identificați în total șapte suspecți – se crede că unul dintre ei, un soldat, a fost ucis ulterior în acțiuni împotriva Rusiei. Anchetatorii i-au găsit pe suspecți folosind, printre alte surse, date de la Poliția de Frontieră Poloneză. Aceste date includeau informații despre Serhii K.

Membru al unei unități a forțelor speciale militare ale Ucrainei

O hotărâre a Curții Federale de Justiție (BGH) din decembrie indică faptul că K. ar fi fost un soldat de elită. Hotărârea precizează că, la momentul infracțiunii, acesta era „membru al unei unități militare de forțe speciale ale forțelor armate ucrainene, deținând gradul de ofițer – adică, cu responsabilități de conducere”. Avocații lui K. nu au răspuns încă la o anchetă recentă.

Hotărârea Curții Federale de Justiție (BGH) precizează, de asemenea, că actul a fost, foarte probabil, comis „în numele unui stat străin” ca parte a unei operațiuni de informații. Conform hotărârii, autoritățile statului de la Kiev erau responsabile.

Procurorii germani cred că „mintea” din spatele atacului este fostul ofițer de informații ucrainean Roman Cervinski. Acesta neagă acuzațiile.

Potrivit unor surse din interior, operațiunea sensibilă ar fi fost aprobată de șeful armatei ucrainene de atunci, Valeri Zalujnîi.

Valeri Zalujnîi neagă, de asemenea, acest lucru. Nu este clar dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost informat de Zalujnîi. „Sunt președintele și dau ordinele corespunzătoare”, a declarat Zelenski în trecut. „Ucraina nu a făcut nimic de genul acesta. Nu aș acționa niciodată așa.”

Cu toate acestea, sabotorii au considerat, aparent, conductele o țintă militară legitimă după atacul Rusiei asupra Ucrainei.

Imunitatea soldaților în acte de război? Plângere respinsă

După cum reiese dintr-un apel al apărării împotriva arestării depus de acuzatul Serhii K., cetățeanul ucrainean a solicitat protecție împotriva urmăririi penale ulterioare pe baza așa-numitei imunități funcționale.

Întrucât atacul asupra conductelor a constituit un act de război împotriva Rusiei, a susținut apărarea, K. a acționat ca soldat.

Distrugerea infrastructurii vitale pentru agresorul rus, au susținut ei, era permisă în temeiul dreptului internațional. Curtea Federală de Justiție a respins apelul. Procesul împotriva lui Serhii K. este programat să înceapă în această toamnă la Curtea Regională Superioară din Hamburg.

Scafandrul ucrainean arestat, în continuare, în Polonia

Anchetatorii speraseră inițial să aducă cel puțin un alt suspect în fața instanței din Germania. Conform anchetei, cetățeanul ucrainean Volodymyr S. ar fi participat la operațiune ca scafandru. Mandatul de arestare precizează că el și alții, „lucrând împreună într-o diviziune a muncii”, au atașat un total de „cel puțin patru dispozitive explozive” la țevi – S. participând ca scafandru la intrarea în apă pentru instalarea dispozitivelor. Ucraineanul a fost arestat în septembrie anul trecut în Polonia, unde locuiește cu familia sa.

O instanță din Varșovia a blocat în mod surprinzător extrădarea bărbatului – un caz foarte rar în Uniunea Europeană. Judecătorul și-a justificat decizia afirmând că atacul asupra conductelor trebuie înțeles ca o acțiune militară într-un război. Prin urmare, nicio persoană nu poate fi trasă la răspundere penală. Judecătorul a pus, de asemenea, sub semnul întrebării dacă Germania are măcar jurisdicție în acest caz, deoarece exploziile au avut loc în apele internaționale.

Însuși S. le-a declarat jurnaliștilor polonezi că nu a comis nicio infracțiune în Germania și că nu a aruncat în aer conductele. Avocatul său a declarat în instanță că clientul său nu a fost pe coasta Mării Baltice și nu a servit în armată. Respingerea surprinzătoare a cererii de extrădare a fost comentată chiar de prim-ministrul polonez Donald Tusk: Nu era în interesul Poloniei, a declarat șeful guvernului, să îl extrădeze pe bărbat.