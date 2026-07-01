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Ținta tentativei de asasinat din Monaco urma să vorbească în PE despre corupția din Ucraina. Picioarele soției sale au fost amputate

Omul de afaceri Vadim Ermolaev, care a devenit ținta unei tentative de asasinat luni seara în Monaco, se pregătea să vorbească despre corupția din Ucraina în Parlamentul European, anunță publicațiile ucrainene.
Ținta tentativei de asasinat din Monaco urma să vorbească în PE despre corupția din Ucraina. Picioarele soției sale au fost amputate
Sorina Matei
01 iul. 2026, 14:16, Știri externe
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Omul de afaceri de la Dnipro, Vadim Ermolaev, care a fost victima unei tentative de asasinat la Monaco pe 29 iunie, plănuia să prezinte Parlamentului European un raport privind corupția din Ucraina, arată Strana Ucraina.

Declarația aparține lui Nice-Matin Claude Moniquet, fost angajat al Ministerului Apărării francez, fost agent al serviciilor secrete externe franceze și cofondator al Centrului European de Informații Strategice și Securitate.

Potrivit acestuia, planurile lui Iermolaev de a organiza dezvăluirea schemelor de corupție ale guvernului ucrainean la Bruxelles ar fi putut fi percepute de Kiev ca o provocare.

„Poate că acest lucru a fost perceput ca o provocare”, a spus fostul ofițer de informații.

Cu toate acestea, el ia în considerare și alte versiuni ale tentativei de asasinat, în special, nu exclude o „oprire ordonată de un concurent”.

Publicația mai scrie că comunitatea ucraineană de pe Coasta de Azur înclină din ce în ce mai mult spre teoria conform căreia tentativa de asasinat ar fi legată de centrele de apel frauduloase conduse de fiul omului de afaceri Artur Ermolaev, care a fost reținut în Cipru la cererea Interpolului anul trecut. 

În paralel, presa franceză transmite că viața partenerei oligarhului ucrainean, ambii răniți în explozia produsă luni, 29 iunie, în Monaco, rămâne în pericol. Grav rănită, soției a trebuit să-i fie amputate ambele picioare marți.

O explozie a avut loc luni seară în fața unui bloc de apartamente din Monaco. Trei persoane care ieșeau din locuințe au fost rănite. Toți sunt membri ai aceleiași „familii”, potrivit ministrului de stat (șef al guvernului) din Monaco, Christophe Mirmand.

Este vorba de Vadim Ermolaev, în vârstă de 58 de ani, un om de afaceri foarte bogat din Ucraina, a cărui viață nu mai este în pericol, partenera sa și un adolescent de 13 ani care a fost rănit mai puțin grav. Principalul suspect în cazul exploziei a fugit de la locul faptei pe jos spre orașul Beausoleil din regiunea Alpi Maritime. Urmele sale au fost ulterior pierdute.
O anchetă a fost deschisă pentru „tentativă de omor”, au anunțat procurorii, respingând deocamdată orice „calificare de act terorist”.

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