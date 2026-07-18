Imagini cu atentatul din Monaco, publicate de procurorii ucraineni. Magnatul rănit în atentat a trimis presei franceze o scrisoare

În înregistrarea video, publicată sâmbătă, se vede o persoană cu pălărie care poartă o geantă. Ea așează un obiect la intrarea într-o clădire, după care se îndepărtează. În fundal, un bărbat, o femeie și un copil urcă dealul. Cei trei se apropie de intrare, iar apoi se aude o explozie, în timp ce imaginea devine neclară, potrivit Associated Press.

Într-o postare pe Telegram, procurorul-șef Ruslan Kravchenko a precizat că înregistrarea provine de la o cameră de supraveghere instalată de presupușii autori pentru a se asigura că atacul are loc. El a precizat că imaginile au fost inițial șterse, dar specialiștii de la SBU au reușit să le recupereze.

Avocații lui Yermolaiev au făcut publică săptămâna aceasta o scrisoare în care acuză serviciile de securitate ucrainene de organizarea exploziei și solicită protecție pentru familia sa.

Magnatul a trimis o scrisoare presei franceze

În scrisoarea sa, transmisă presei franceze, Yermolaiev a afirmat că agenția de informații militare ucraineană a fost implicată direct într-o tentativă de asasinare a familiei sale.

Yermolaiev a scris că se află în continuare internat în spital, că partenera sa, Anna, are leziuni „ireversibile”, iar fiul lor în vârstă de 13 ani a suferit arsuri și fracturi.

În mod neobișnuit, scrisoarea îi mulțumește președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru atenția personală acordată cazului și pentru asistența nespecificată, potrivit relatărilor presei franceze.

Yermolaiev a fost sancționat de guvernul lui Zelenski în 2023 din cauza legăturilor sale cu Rusia și a declarat că a renunțat la cetățenia ucraineană. Președintele Ucrainei nu a făcut niciun comentariu cu privire la caz. Acesta nu a precizat nici dacă a oferit un ajutor în acest caz.

Cazul este cercetat de anchetatori din mai multe țări, dar și Interpol

În atentatul petrecut în 29 iunie, omul de afaceri ucrainean sancționat, dar și partenera sa, dar și fiul său de 13 ani au fost răniți în urma unei explozii puternice.

Cazul a implicat anchetatori din Monaco, Franța și Ucraina, precum și agenția internațională de poliție Interpol.

Inițial se credea că autorul atentatului ar fi fost un bărbat. Ulterior, anchetatorii au descoperit că atentatul a fost săvârșit de o femeie, numită Anastasiia Berezovska. Câteva zile mai târziu, ea a fost găsită moară în Ucraina.Un ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vitali Jikovici, a împușcat-o pe aceasta pe cont propriu și fără știrea superiorilor săi.