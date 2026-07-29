Un proiectant rus de drone a fost vizat de o tentativă de asasinat

Potrivit companiei, antreprenorul a primit decorații oficiale din partea statului rus și a participat personal la teste cu drone pe linia frontului din Ucraina, relatează Le Figaro.

Într-o declarație publicată pe contul său VK, Comitetul de Investigații Rus din regiunea Tula, situat la aproximativ 200 km sud de Moscova, anunțase anterior că o „persoană neidentificată” a deschis focul asupra unui „om de afaceri” din Tula, miercuri, în holul unui imobil rezidențial, și că victima a fost spitalizată.

Agresorul este căutat

Comitetul de Investigații, unul dintre principalele organe judiciare ale Rusiei, nu a oferit detalii suplimentare cu privire la starea sa și a indicat că operațiunile sunt în curs de desfășurare pentru identificarea și arestarea agresorului.

În 2024, într-un raport publicat de agenția de știri Ria Novosti, un oficial al companiei Ovod a prezentat unul dintre cele mai recente modele de drone FPV ale sale, dispozitive utilizate pe scară largă pe frontul ucrainean. De la începutul ofensivei rusești de amploare împotriva Ucrainei în februarie 2022, mai multe asasinate sau tentative de asasinat, uneori revendicate de Kiev, au vizat oficiali și personal militar rus.