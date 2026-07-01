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Rusia închide mai multe puncte feroviare de frontieră cu Finlanda, Estonia și Letonia. Apar speculații privind o nouă mobilizare militară

Rusia a suspendat, începând de miercuri, circulația prin mai multe puncte feroviare de frontieră cu Finlanda, Estonia și Letonia, fără a oferi o explicație oficială, scrie Euronews.
Rusia închide mai multe puncte feroviare de frontieră cu Finlanda, Estonia și Letonia. Apar speculații privind o nouă mobilizare militară
sursa foto: pixabay
Victor Dan Stephanovici
01 iul. 2026, 13:28, Știri externe
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Guvernul rus a anunțat marți că suspendă temporar circulația persoanelor, vehiculelor și mărfurilor prin mai multe puncte de trecere feroviare situate la granițele cu Finlanda, Estonia și Letonia. Documentul oficial nu precizează motivele măsurii, menționând doar caracterul „temporar” al restricțiilor. Ministerul rus de Externe a fost însărcinat să informeze autoritățile din cele trei state vecine cu privire la decizie, mai transmite Euronews.

Cele mai multe închideri sunt la frontiera cu Finlanda

Măsura afectează în principal legăturile feroviare cu Finlanda. Printre punctele de frontieră suspendate se numără Vyborg, Vartsilya, Lyuttya, Saint Petersburg-Finlandsky și Svetogorsk. Totodată, Rusia a suspendat traficul și prin punctul feroviar Pechory-Pskov, de la granița cu Estonia, precum și prin Pytalovo, la frontiera cu Letonia. Autoritățile de la Moscova nu au indicat cât timp vor rămâne în vigoare restricțiile.

Tensiunile cu Finlanda s-au amplificat

Decizia vine la doar câteva zile după ce Finlanda a anunțat un parteneriat cu compania americană Lockheed Martin. Acesta vizează construirea la Tampere a primului centru european destinat întreținerii sistemelor de lansatoare multiple de rachete (MLRS). Anunțul a provocat reacții dure la Moscova. Aleksei Juravliov, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, a acuzat Finlanda că riscă să devină „o a doua Ucraină”. El a susținut că Rusia dispune de capacitatea militară de a distruge o parte importantă a țării.

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Război Ucraina – Rusia. Sursa foto: Mediafax

După invazia rusă în Ucraina, Helsinki și-a consolidat semnificativ apărarea, iar frontiera terestră cu Rusia este închisă încă din 2023. Finlanda acuză Moscova că desfășoară operațiuni hibride și își extinde infrastructura militară în apropierea graniței.

Ipoteza unei noi mobilizări

În paralel, în spațiul public au reapărut informații privind o posibilă nouă mobilizare militară în Rusia. Potrivit unor relatări citate de Euronews, autoritățile ruse ar analiza lansarea unei noi campanii de mobilizare în această toamnă. Acest lucru ar fi posibil după alegerile pentru Duma de Stat programate în perioada 18-20 septembrie. Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, a afirmat la rândul său că Rusia ar putea recurge la o nouă mobilizare în cursul toamnei pentru a compensa pierderile de pe front.

Pierderile din Ucraina pun presiune pe armata rusă

Potrivit estimărilor publicate în ianuarie de Center for Strategic and International Studies (CSIS), Rusia ar fi înregistrat până la sfârșitul anului 2025 aproximativ 1,2 milioane de victime în războiul din Ucraina, dintre care până la 325.000 de militari uciși. Pentru a înlocui aceste pierderi, Moscova ar avea nevoie să recruteze peste 30.000 de militari noi în fiecare lună.

Rusia, recrutare. Sursa foto: X

Serviciile de informații ucrainene susțin că, în primele trei luni din 2026, aproximativ 70.500 de persoane au semnat contracte cu armata rusă, cu circa 30.000 mai puțin decât obiectivul stabilit de Ministerul rus al Apărării. În același timp, presa a relatat că, în luna iunie, în regiunea Volgograd au avut loc exerciții de mobilizare la care au participat oficiali din mai multe regiuni învecinate. Autoritățile ruse afirmă că astfel de exerciții sunt organizate anual. Deocamdată, Kremlinul nu a făcut nicio legătură oficială între închiderea punctelor feroviare de frontieră și o eventuală nouă mobilizare militară, însă lipsa explicațiilor și contextul regional au alimentat numeroase speculații.

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