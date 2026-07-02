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Negociatorii americani și iranieni au făcut progrese în discuțiile de la Doha, potrivit Qatarului

Negociatorii americani și iranieni au făcut „progrese pozitive” în discuțiile indirecte de la Doha, următoarea rundă de discuții fiind planificată după înmormântarea fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului.
Negociatorii americani și iranieni au făcut progrese în discuțiile de la Doha, potrivit Qatarului
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
02 iul. 2026, 10:06, Știri externe
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„Mediatorii qatarezi și pakistanezi au încheiat astăzi întâlniri separate la Doha cu negociatorii americani și iranieni, înregistrând progrese pozitive în ceea ce privește aspectele legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad, bazându-se pe rezultatele summitului de la Lacul Lucerne”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed al-Ansari, pe rețeaua X, potrivit Le Figaro.

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și consilierul principal Jared Kushner s-au deplasat marți la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii din Qatar.

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