Negociatorii americani și iranieni au făcut progrese în discuțiile de la Doha, potrivit Qatarului

„Mediatorii qatarezi și pakistanezi au încheiat astăzi întâlniri separate la Doha cu negociatorii americani și iranieni, înregistrând progrese pozitive în ceea ce privește aspectele legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad, bazându-se pe rezultatele summitului de la Lacul Lucerne”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed al-Ansari, pe rețeaua X, potrivit Le Figaro.

Qatar & Pakistan mediators concluded separate meetings with the US & Iranian negotiators in Doha today, with positive progress made on issues related to the Islamabad Memorandum of Understanding, building on the outcomes of the Lake Lucerne Summit. The parties agreed to continue… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) July 1, 2026

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și consilierul principal Jared Kushner s-au deplasat marți la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii din Qatar.