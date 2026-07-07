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Polonia și aliații săi convin să construiască primul centru european pentru rachetele Patriot

Polonia, Statele Unite și trei parteneri europeni au convenit să înființeze centrul european de mentenanță PAC-3 Patriot, o infrastructură strategică destinată întreținerii și creșterii capacității de producție a celor mai avansate interceptoare antirachetă din arsenalul occidental.
Polonia și aliații săi convin să construiască primul centru european pentru rachetele Patriot
Sursă foto: Hepta
Andrei Rachieru
07 iul. 2026, 17:46, Știri externe
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Anunțul a fost făcut în marja summitului NATO de la Ankara și reflectă presiunea tot mai mare asupra stocurilor de apărare aeriană din Europa.

Ministrul apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că acordul a fost semnat cu Statele Unite, Germania, Olanda și Suedia, în cadrul reuniunii NATO desfășurate la Ankara.

Potrivit oficialului polonez, noul centru european de mentenanță PAC-3 Patriot va accelera semnificativ procesele de producție și mentenanță pentru interceptoarele utilizate de sistemele Patriot din Europa, scrie TVPWorld.

Unde ar putea fi amplasat centrul 

Locația exactă a centrului european de mentenanță PAC-3 Patriot nu a fost încă stabilită.

Totuși, Varșovia a precizat anterior că Polonia este una dintre țările serios luate în calcul pentru găzduirea facilității, în contextul investițiilor masive realizate în apărarea aeriană națională.

Anterior, oficiali americani, inclusiv din cadrul Pentagonului, au indicat că producția interceptoarelor PAC-3, dezvoltate de compania americană Lockheed Martin, ar putea fi extinsă în afara Statelor Unite.

Interceptoarele PAC-3 sunt considerate printre cele mai performante sisteme de apărare antirachetă din lume, capabile să neutralizeze rachete balistice și amenințări aeriene avansate. Cererea pentru aceste sisteme a crescut accelerat, inclusiv pe fondul conflictelor recente din Orientul Mijlociu, unde tensiunile cu Iran au pus presiune suplimentară pe stocurile occidentale.

În paralel, Ucraina a solicitat în mod repetat aliaților livrări suplimentare de interceptoare, pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice și hipersonice.

Controversele din Polonia

Decizia Varșoviei de a transfera o parte dintre interceptoarele PAC-3 către Ucraina a generat tensiuni politice interne.

Opoziția de dreapta a acuzat guvernul că ar fi diminuat securitatea națională. Ministrul apărării a respins acuzațiile, susținând că transferul a avut loc la solicitarea partenerilor NATO și că nu a afectat capacitatea defensivă a Poloniei.

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